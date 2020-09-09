В Москве запустили новое производство лекарств от рака

В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Капсулы - для лечения меланомы, таблетки - от рассеянного склероза, шприцы и флаконы с растворами - против рака. Все это теперь начнут выпускать в столице. Первую очередь нового фармацевтического производства запустили сегодня, 9 сентября, в Зеленограде. В церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Завод создан по офсетному контракту, заключенному с правительством Москвы.

"Несколько лет назад Москва выступила с инициативой о принятии федерального закона об офсетных контрактах, - сказал Собянин. - По ним инвесторы берут на себя обязательство создать новое производство в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для государственных нужд. С 2017 года мы заключили уже четыре "офсета" на производство лекарств, медицинских изделий и детского питания. Первый проект – с фармацевтической компанией "Биокад" на выпуск онкологических препаратов – прошел все стадии проектирования и строительства. И сегодня мы открываем первую очередь нового производства".

По его словам, на оформление необходимых документов уйдёт ещё несколько месяцев. А уже в 2021 году выпущенные в Зеленограде современные онкологические препараты начнут поступать в московские больницы. При этом их закупка обойдётся городу примерно в два раза дешевле по сравнению с рыночными ценами на такую же продукцию.

ТТХ ЗАВОДА

В Зеленограде на производственной площадке "Алабушево" в "Технополисе "Москва" строится высокотехнологичный фармацевтический комплекс общей площадью 43 тысячи квадратных метров.

На нем планируют выпускать 40 лекарственных препаратов (22 международных непатентованных наименований) онкологического профиля.

С 2021 по 2027 годы Москва потратит на закупку этих лекарств для городских больниц порядка 2 миллиардов рублей в год.

Инвестор вкладывает в проект 3 миллиарда рублей.

Осенью 2020 года на фармзаводе открываются участки вторичной упаковки и контроля качества выпускаемой продукции.

Через год, осенью 2021-го, - биологическое и химическое производство по изготовлению 40 готовых лекарственных форм и 2 фармацевтических субстанций. В этом же году в столичные стационары поступит первая партия лекарств из Зеленограда - более 400 тысяч упаковок.

ЧТО ВЫПУСКАЮТ

- капсулы Темозоломид для терапии злокачественной глиомы и меланомы;

- таблетки Терифлуномид для борьбы с рассеянным склерозом;

- шприцы Филграстим – первый российский гранулоцитарный колониестимулирующий фактор, а также флаконы с растворами Карбоплатин, Паклитаксел, Гемцитабин и другими – для лечения различных видов рака.

ПЛАНЫ

Правительство Москвы готовится заключать офсетные контракты и на другую нужную городу продукцию - производство коммунальной техники и транспорта, IT-оборудование. При этом в столице появятся дополнительные рабочие места. А инвесторы смогут рассчитывать на налоговые льготы.