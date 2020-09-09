Когда на самом деле Россия прошла пик коронавируса и на какой стадии мы сейчас: Доклад главного инфекциониста Минздрава

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытанием для здравоохранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в эти дни проходит XII Всероссийский интернет-конгресс по инфекционным болезням, организованный Центральным НИИ эпидемиологии. В понедельник, 7 сентября, главным героем конгресса стала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая рассказала, что в одном из российских городов антитела к коронавирусу обнаружены у 50% жителей. В среду выступил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Он назвал свой доклад «Пандемия COVID-19. Первые уроки для России».

Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Фото: Кадр видео

КРЫМ ПОСТРАДАЛ ОТ ВИРУСА МЕНЬШЕ БОЛЬШИНСТВА РЕГИОНОВ

- Пандемия новой коронавирусной инфекции стала испытанием для здравоохранения большинства стран мира, - заявил профессор и сообщил, где ковид сейчас бушует сильнее всего. В первую очередь это Северная и Южная Америка, кроме того, тревожно растет количество больных в Индии. Россия, по словам Чуланова, входит в число стран со средней распространенностью коронавируса.

В нашей стране к сегодняшнему дню определились свои лидеры по заболеваемости COVID-19. Ожидаемо в их числе оказалась Москва, а также Мурманская область, Калмыкия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, рассказал главный инфекционист Минздрава.

С другой стороны, определились и регионы с самым низким зарегистрированным количеством зараженных. Это Башкирия, Татарстан, Чеченская республика. Как ни удивительно, несмотря на наплыв отпускников со всей страны, в данной части списка оказались и Крым с городом федерального значения Севастополем.

Своего пика заболеваемость COVID 19 в Россия достигла в мае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛИ ПИК, ПЛАТО И НАЧАЛСЯ СПАД ЭПИДЕМИИ

Подводя первые итоги, эпидемиологи смогли определить, когда эпидемия ковида в нашей стране достигла пика, вышла на плато и пошла на спад.

- К концу марта в России было всего около 500 случаев COVID-19, а в первых числах мая мы достигли пика: ежедневно регистрировалось более 11 тысяч случаев заражения. К 22-му июня было уже более 590 тысяч случаев, и со 112-го места в мире по числу зараженных Россия переместилась на 29-е, - отметил профессор Чуланов.

Период с середины мая до середины июня стал временем стабилизации, когда наблюдалось плато в эпидемическом процессе: ежедневно регистрировалось около 8 — 9 тысяч новых случаев инфекции.

Начиная с середины июня, стало заметно постепенное сокращение заболеваемости — число заражений снизилось менее чем до 7 тысяч в день. Сегодня, хотя общее количество случаев ковида у нас и перевалило за миллион, Россия находится на 44-м месте по заболеваемости на 100 тысяч населения и на 51-м месте по смертности (также на 100 тысяч населения), рассказал главный инфекционист.

ЦИФРА

1,7% - такой процент заболевших умирает от коронавируса в России, сообщил представитель Минздрава. Это более чем в 17 раз превышает летальность от сезонного гриппа (0,1%).

Для борьбы с коронавирусом в РФ было подготовлено 180 тысяч больничных коек, из них более 140 тысяч — в стационарах, перепрофилированных под ковид. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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О чем еще рассказал главный инфекционист

- Для борьбы с коронавирусом в РФ было подготовлено 180 тысяч больничных коек, из них более 140 тысяч — в стационарах, перепрофилированных под ковид.

- Построено более 20 быстровозводимых медицинских центров.

- Медпомощь заболевшим оказывали более 475 тысяч медработников. Помогали им более 12 тысяч добровольцев.

- Ежедневно в России проводится около 200 тысяч тестов на коронавирус, а всего сделано более 36 млн тестов.