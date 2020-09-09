Представители поколения Z из-за любви к животным готовы есть насекомых и мясо из пробирки

Среди молодежи немало юношей и девушек принимающих близко к сердцу проблемы экологии - 17-летняя Грета Тунберг из их числа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поколение Z называют первым цифровым поколением, мол, это дети, родившиеся со смартфоном в руке. Согласно Теории поколений, «зеты» появились на свет после 2000 года. И среди них, как мы уже успели заметить, немало юношей и девушек принимающих близко к сердцу проблемы экологии - 17-летняя Грета Тунберг из их числа. Прямолинейная и категоричная экологическая активистка уже дважды номинировалась на Нобелевскую премию мира. Имея в своих рядах такого мощного фронтмена поколение Z недвусмысленно намекает, что у него свои совершенно особенные взгляды на мир и его будущее.

Разобраться, как повлияет одержимость экологией на кулинарные предпочтения представителей новой волны, решили исследователи Сиднейского университета (Австралия) Диана Богуева и Дора Маринова. Наиболее уязвимым местом концепции полного единения с природой у современного человека является мясоедение. Совсем, как у Коли Калачева из «12 стульев», который (правда, по финансовым соображениям) призывал молодую жену Лизу заменить свиную котлету фальшивым зайцем. Ведь невозможно с одной стороны выстраивать гармоничные отношения с братьями меньшими, а с другой стороны уплетать их в виде котлет, сосисок и стейков.

Продвинутые биотехнологии дают возможность выйти из этого положения с гордо поднятой головой и без чувства голода в животе. Поскольку множество стартапов во всем мире заняты разработкой способов выращивания мяса из пробирки, когда кусок говядины или свинины получают не на скотобойне, а культивируют из живых клеток животного, взятых, естественно, под наркозом. Стоимость мяса, выращенного в лаборатории, понемногу приближается к цене традиционного продукта. Но готовы ли представители поколения Z его есть? Или по старинке предпочитают «пожирать трупы убитых животных и заниматься людоедством под маской культуры», как верно подметил Коля Калачев.

Этот вопрос сиднейские ученые задали австралийским сверстникам Греты Тунберг (в исследовании приняло участие 227 человек). Ответы получились в высшей степени любопытными.

- 59% считают, что традиционное животноводство себя изжило и надо что-то менять;

- 72% процента испытывают отвращение к мясу из пробирки и не собираются дегустировать этот продукт.

- И только 28 процентов ждут не дождутся, когда можно будет отведать стейк или гамбургер, выращенный из клеточного материала.

Казалось бы, культивированному мясу сказано твердое «нет»! Но, как выяснилось, традиционному мясу был выражен еще более решительный вотум недоверия. Так, 9% из тех 72%, что испытывают отвращение к лабораторному изделию, готовы на еще более радикальный шаг - сесть на диету из насекомых. Эта пища им кажется более естественной, чем синтетическое мясо. Еще 35 процентов отвергли всякие новомодные штучки вроде еды из насекомых или синтетических котлет, но заверили, что собираются заменить вырезку и окорок на мясо растительного происхождения - оно чаще всего создается на основе соевого белка. А 11 процентов твердо решили стать вегетарианцами.

- Мы решили выяснить, что же заставляет представителей поколения Z выбирать альтернативу традиционному мясу животных? - говорят авторы исследования. - Участники исследования называют следующие причины (можно было выбрать сразу несколько вариантов): воздействие животноводства на окружающую среду и вклад в изменение климата (59%), истощение ресурсов планеты (44%), благополучие животных (24%) и тенденции моды (22%). Эти результаты подтверждают, что поколение Z заботится об окружающей природе и, вероятно, будет вести более экологичный образ жизни. Это важно учитывать для понимания будущего мирового рынка продуктов питания.

Изрядная часть представителей более древних поколений не доживут до этого прекрасного светлого будущего человечества в силу естественных причин. Но возможно, не стоит сильно расстраиваться, что нас не будет в мире, где не найдешь такого божественного лакомства - ломтика соленого слоеного сала, которое можно намазать горчицей и отправить в рот с кусочком черного хлеба.