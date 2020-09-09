Мишустин вручил награды Никите Михалкову и Владимиру Машкову

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и режиссер Никита Михалков (слева направо) на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ 2019 года в области культуры в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премии правительства в области культуры за 2019 год премьер Михаил Мишустин должен был вручать еще в марте. Но из-за пандемии церемонию перенесли.

- Хотелось бы, чтобы такие приятные события больше не приходилось переносить. Ваш талант вызывает восхищение и гордость за нашу страну, - обратился Мишустин к лауреатам.

Правительственной награды удостоились 12 проектов в области культуры. Среди них - кинофильмы, спектакли, литературные произведения.

Премии правительства в области культуры присуждаются ежегодно, начиная с 2005 года. Размер денежного вознаграждения – 2 миллиона рублей. При присуждении премии авторскому коллективу, состав которого не должен превышать трех человек, премия делится между ними поровну.

На этот раз премии правительства получили 26 человек.

В числе награжденных авторский коллектив фильма «Движение вверх» - продюсеры Никита Михалков и Леонид Верещагин, а также актер Владимир Машков.

ремьер-министр РФ Михаил Мишустин и художественный руководитель театра Олега Табакова, актер и режиссер Владимир Машков (слева направо) на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ 2019 года в области культуры. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАС

Никита Михалков поблагодарил зрителей, которые пришли на «Движение вверх» в кинотеатры.

- Эту картину называют прорывом, а если говорить по-честному - это крепкая советская картина. Она сделана с любовью.

Хочу пожелать, чтобы таких картин было больше, и пусть они будут называться «прорывом» в нашем кино, - сказал, принимая награду, Никита Михалков.

Награды из рук премьера также получили автор серии концертов фортепианной музыки и солист - пианист Борис Березовский; автор проекта и телеведущая всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Дарья Златопольская; художественный руководитель и автор цикла международных выставок, пропагандирующих историю российского театра, Наталья Метелица, писатели Ольга Славникова за роман «Прыжок в длину» и Гузель Яхина за роман «Зулейха открывает глаза».

Как отметил на церемонии награждения Михаил Мишустин, культура не должна становиться полностью цифровой. У людей должна быть возможность посещать театры, музеи, кино.

- Мы продолжим строить и ремонтировать детские театры, приводить в порядок сельские дома культуры, создавать библиотеки и поддерживать тех, кто работает в области культуры, в том числе и коммерческие организации, и наших волонтеров, - пообещал премьер.