Путину предложили взяться за пиво

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет, - пошутил Владимир Путин, выслушав доклады министров энергетики и ЖКХ о подготовке к зиме.

Хотя еще только началась осень, но во многих регионах России не за горами и зима, и к ней лучше готовиться уже сейчас.

Доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоял из нескольких частей и был посвящен цифровизации страны.

- Я прошу вашего поручения, чтобы нам определить достаточно амбициозную дату по завершении работы по переводу всех госсервисов на единый портал госуслуг на конец 2022 года, - обратился к президенту Чернышенко, попросив для этого обязать глав субъектов назначить заместителей буквально каждого регионального органа исполнительной власти, который будет ответственным за цифровую трансформацию по аналогии с федеральными.

«Для всех» означало в буквальном смысле для всех.

- Ведь нам надо прокопаться вплоть до муниципалитетов, - пояснил Чернышенко.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из доклада главы минпромторга Дениса Мантурова следовало, что маркировка товаров получилась для государства делом весьма выгодным. Вынужденно вышли из тени и торговцы сигаретами, и обувью, но это только цветочки.

- Это позволило увидеть глубину внутреннего рынка обуви, - пояснил министр. - Первоначально эксперты оценивали его объем в 400 миллионов пар. Но потребность в нанесении кодов маркировки обязала продавцов легализовываться - и в итоге с начала года в оборот было введено уже более 1,3 миллиарда пар обуви.

Но даже идущий сейчас эксперимент по обязательной маркировке питьевой упакованной воды - еще не ягодки. Впереди с 1 января маркировка всей молочной продукции, а в планах - эксперимент по маркировке алкогольных напитков.

- Из пока не затронутых экспериментом позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя, - попросил президента о поддержке Мантуров. - Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификатам. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки.