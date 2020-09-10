Эти умные часы вдохновят на тренировку даже ленивых

На рынке умных часов сейчас такой богатый выбор, что пользователя сложно удивить. Но компании HUAWEI удалось это сделать: инженеры мирового бренда создали спортивные смарт-часы специально для образа жизни Робинзона на необитаемом острове, который мы все вынуждены вести во время пандемии. Необходимость социального дистанцирования, работа на удаленке превратили нас в затворников: мы тщательно взвешиваем риски перед тем, как выйти в свет, отправиться в фитнес-клуб или просто пообщаться в компании друзей. А у каждого уважающего себя Робинзона должен быть своеобразный Пятница: в данном случае, это смарт-часы HUAWEI WATCH FIT – компаньон, персональный тренер и коуч-мотиватор в одном лице. Причем все это за разумные деньги.

Стресс и вирус не останутся незамеченными

Каким образом смарт-часы способны улучшить нашу жизнь? Раз уж мы живем в небезопасное время, то должны внимательно относиться к своему здоровью. Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT, конечно, не заменят лечащего врача, но дадут своему владельцу целый ряд инструментов для наблюдения за жизненными показателями (надо только скачать приложение Huawei Здоровье, которое работает в тандеме с часами).

Вот только некоторые из полезных функций:

• Специальные датчики с технологией HUAWEI TruSeen™ 4.0 круглосуточно мониторят сердцебиение, при этом алгоритмы искусственного интеллекта моментально определяют, когда показатели отклоняются от нормы и предупреждают пользователя о необходимости пройти полноценное обследование или, по крайней мере, сделать перерыв и расслабиться.

• Функция измерения уровня кислорода в крови (SpO2) – очень полезная опция в условиях пандемии коронавируса. С ее помощью можно примерно оценить, насколько эффективно работают легкие, насыщая организм кислородом. Органы дыхания, как известно, являются главной мишенью ковида.

• Технология мониторинга качества сна HUAWEI TruSleep™ следит сразу за несколькими показателями: частотой пульса, дыханием, длительностью различных фаз сна, количеством пробуждений и т.д. Таким образом к моменту утреннего пробуждения фирменное мобильное приложение «Здоровье» готовит подробный отчет с цифрами и графиками о том, как прошел ночной отдых и как его улучшить в случае необходимости. Спать с часами каждый день не придется: для общего представления достаточно двух раз в неделю.

• Интересная фишка (и новая для смарт-часов HUAWEI) – это алгоритмы, анализирующие состояние женского организма. В частности, они могут просигнализировать о наступлении самого благоприятного момента для зачатия ребенка.

• Технология измерения уровня стресса отслеживает реакцию вашей нервной системы на эмоциональные нагрузки. Советы на экране, выводы за неделю в приложении – всё это подскажет, как справляться с тревогой и стрессом.

А вас, Штирлиц, я попрошу отжаться...

Если вы хоть раз пробовали начать с понедельника новую жизнь, то знаете, что без хорошей мотивации трудно добиться результата. Вообще-то стимул – это вещь сугубо индивидуальная. Для кого-то подходит русский мотивационный стиль, ярким олицетворением которого были истошные вопли знаменитого волейбольного тренера Карполя. На некоторых действует западный стиль Тони Робинсона, покорившего сердца пронзительными мыслями в духе: «Чтобы стать успешным, надо достичь успеха!»

Создатели HUAWEI WATCH FIT разработали простую, но эффективную систему для поддержания интереса к фитнесу и здоровому образу жизни. Ее идеология чем-то похожа на теорию малых дел, где главный враг – малоподвижный образ жизни, основной источник двойных подбородков и одышки у офисных работников. Новые смарт-часы получили 12 анимированных режимов разминки: найти их можно в разделе «Тренировки». Умные часы и сами проявляют инициативу, предлагая пользователю подвигаться, если тот засиделся на месте.

Разминка с HUAWEI WATCH FIT представляет собой небольшие комплексы упражнений для сердца, легких, мышц ног, рук, пресса или спины и т.д. длительностью до трех (!) минут. Такая гимнастика комфортна даже для ленивых, делать ее можно в офисе и дома. Простые, но эффективные упражнения прямо на экране часов показывает анимационный персонаж – виртуальный тренер. Вам остается только повторять за ним. После каждого «подхода к снаряду» электроника выдаст графику с параметрами пульса, количеством сгоревших калорий и другой полезной и развлекательной информацией.

Для тех же, кто более тесно дружит со спортом, HUAWEI WATCH FIT могут стать персональным тренером с повышенной квалификацией. Смарт-часы способны планировать и проводить тренировки почти по 100 видам спорта. Они знают практически все, чего достигла спортивно-методическая мысль: вы можете включить режим йоги и пилатеса, боксерского спарринга и верховой езды, танца живота и запуска воздушного змея, лазертага или роликовых коньков… Такие распространенные режимы тренировок, как бег, велосипед, плавание, силовые тренировки и тому подобное, естественно, заряжены по умолчанию. Алгоритмы искусственного интеллекта тщательно проанализируют результаты тренировок по каждому из 96 видов тренировок и подскажут, как подняться на новый уровень подготовки.

Сам себе часовых дел мастер

Несмотря на спортивную специализацию HUAWEI WATCH FIT – это высокотехнологичный девайс со множеством умных функций и элегантным дизайном. Теперь во время занятий спортом или ужина с семьей вам не нужно держать телефон под рукой, даже если вы очень деловой человек. Достаточно настроить прием уведомлений из различных мессенджеров, в том числе звонков, на часы, и вы будете в курсе, если случится что-то по-настоящему важное и срочное. И тогда уже сами решите отвечать на сообщение или сделать это позже.

С помощью умных часов удобно управлять и музыкой на смартфоне. Кстати, для прослушивания треков появилась новинка – беспроводные наушники HUAWEI FreeLace Pro с активным шумоподавлением. Они выдают звук студийного качества и способны работать без подзарядки до 24 часов.

Смарт-часы рассчитаны на длительную и активную работу в автономном режиме – до 10 дней. Кроме того, предусмотрена функция быстрой подзарядки: достаточно подключить девайс к источнику питания на 5 минут, чтобы заряда хватило на целый день. Высокая функциональность не мешает WATCH FIT быть стильным аксессуаром. Прямоугольный корпус WATCH FIT при ширине 30 мм и толщине 10,7 мм весит всего 21 грамм. Каждый пользователь может задать часам свой индивидуальный стиль: в его распоряжении – коллекция из 130 дизайнерских циферблатов и возможность установить вместо них личное фото. За счет ультратонких рамок экран с разрешением высокой четкости занимает 70% площади передней поверхности, на нем удобно читать длинные сообщения или полезные советы даже при ярком солнце.

Сменные силиконовые ремешки представлены в трех цветах: графитовом черном для темного корпуса, мятном зеленом для серебристого корпуса и розовой сакуры для корпуса оттенка розовое золото.

Предзаказ смарт-часов HUAWEI WATCH FIT стартует в России с 10 сентября, а в открытой продаже гаджет появится с 18 сентября. Стоимость устройства составит 8 490 рублей.