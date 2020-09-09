Что там дети говорят?

Вот так сейчас выглядит зрительный зал в театре. Соблюдаем социальную дистанцию! Фото: Александра КУЧУК

Слушать детей вполуха — нормально для современного взрослого. Режиссер Дмитрий Соболев фразеологизм «слушать вполуха» воспроизвел буквально.

Спорим, не догадаетесь, как?

Речь идет о новом жанре «headphone verbatim». С английского - «вербатим в наушниках». Это сейчас популярно в Лондоне. А английский театр — законодатель моды.

Так вот.

Вербатим подразумевает монологи реальных людей. А наушники подразумевают наушники, которые надевают на реальных актеров. Артисты слушают монологи - и тут же повторяют. Сохраняя интонации. В это время зрители сидят в зале - и внимают.

Немножко похоже на «глухой телефон».

«Будущее.doc» - монологи подростков 13-17 лет из разных стран. Наивные рассуждения о любви, родителях, сверстниках. О будущем, месте в жизни, смысле жизни и мысли о смерти.

Оказывается, у нас такие хорошие дети...

В этот раз Будущее «озвучивали” актеры сериала “Школа” Фото: Александра КУЧУК

Я смотрела спектакль в исполнении актеров сериала «Школа». (Режиссер Валерия Гай Германика, 10 лет назад фильм-скандал, ну вы же помните?).

Актеры в фойе театра расписались на афише - на память. Следующий показ Будущее.doc состоится в октябре. Фото: Александра КУЧУК

Очень любопытно было поглядеть на актеров. Они тоже получают кучу впечатлений. Еще бы. Им из звуков в ухе надо быстро сделать шоу.

Режиссёр спектакля Дмитрий Соболев. Фото: Александра КУЧУК

После спектакля - обсуждение со зрителями.

- Этот монолог я вообще-то впервые слышала, - призналась актриса Александра Ребенок. (Она говорила во время спектакля в том числе за девочку нетрадиционной сексуальной ориентации. Это, конечно, запомнилось). - Необычно. Очень.

Если вам интересно узнать, какое оно, следующее поколение — можно сделать это вот в таком формате. Вполуха.

Актриса Александра Ребёнок родила месяц назад - и уже вышла на сцену. Фото: Александра КУЧУК

Спектакль сильно экспериментальный. Актерский состав постоянно меняется.

Кто будет играть в следующий раз, пока неизвестно.

Когда — непонятно. Примерно в октябре.

Следите за расписанием!