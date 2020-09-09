Минздрав назвал новый список препаратов для профилактики COVID-19

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Министерство Здравоохранения России утвердило новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Это уже восьмой по счету список рекомендаций от ведомства. Перечень разработали ведущие российские медики и ученые.

В этот раз существенные изменения произошли в схемах профилактики COVID-19: гидроксихлорахин и мефлофинбольше не используются, вместо них в схемы сезонной и постконтактной профилактики вошел умефиновир, больше известный как Арбидол.

Основаны рекомендации и на собственном, российском опыте, и на зарубежных исследованиях. Существует ряд исследований, в которых противомалярийный гидроксихлорахин не снижал частоту заболеваемости COVID-19 у пациентов в группе высокого и умеренного риска. В то же время препарат вызывал частые побочные эффекты, которые приводили к отмене препарата среди испытуемых.

Также международный журнал Current Medical Science опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие 27 семей и 124 медработника, и которое показало, что российский умефиновир ингибирует заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетку. Показатель защищенности составил 98,2% среди членов семей, в которых есть зараженный человек, и 81% среди медицинских работников.

Учитывая рост заболеваемости и высокие риски распространения инфекции на территории нашей страны, использование медикаментозной профилактики становится ключевым методом защиты. Поэтому ведомство рекомендует при необходимости повторять курсы профилактики на протяжении всего сезона заболеваемости.

Разумеется, в новом списке есть и упоминание российской вакцины от коронавируса. Новый раздел «Специфическая профилактика» описывает показания и противопоказания к прививке. А также граждан из группы высокого риска, которым вакцинация рекомендована в первую очередь.