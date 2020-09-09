Дочь 89-летнего Ивана Краско разбил инсульт

Актер Иван Краско. Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро - 23 сентября - актер Иван Краско отметит 90-летие. Однако юбилей артиста омрачен. Его старшую дочь Галину разбил инсульт.

Накануне 90-летия Иван Краско попытался поговорить с дочкой Галиной. Но дозвониться до старшей наследницы Народный артист так и не смог. Дочь Ивана Ивановича работает обычным кондуктором. Она сама уже почти 10 лет на пенсии. Краско, расставшись со своей первой семьей, всегда их поддерживал. Однако два года назад Галина отреклась от отца и даже сменила отчество.

Женщина живет в родном для Ивана Ивановича селе Вартемяги и об именитом отце знать ничего не желает. "Я ничего не хочу слышать об Иване Краско! Меня разбил инсульт. Не могу говорить", - отчеканила Галина Ивановна.

По словам близких женщины, ей стоит забыть былые обиды. "Иван Иванович переживает, все-таки человеку 90 лет. Пора бы им уже устроить человеку праздник! Иван Краско этого достоин!", - цитирует соседей Собеседник.Ru.

Cам актер мечтает лишь об одном - собрать всех детей, внуков и правнуков вместе. "Для меня самое главное - дружная, крепкая семья и мои дети. Я не терплю ни ссор, ни скандалов. Не терплю! Я в здравой памяти и далеко не в маразме... Хочу наладить связь со своей старшей дочкой Галей", - признается именитый артист с дрожью в голосе.

Юбилей он отметит в одном из фешенебельных ресторанов Санкт-Петербурга. Из Польши прилетит его внук Иван - сын Андрея Краско. Дочь Юля с внучкой Ксюшей тоже живут в Польше и собираются приехать. Из Америки прилетит еще одна дочь Краско - Маришка.

"Не будет только старшенькой доченьки Гали. Я всегда рад их всех видеть. Это же моя родная кровинушка!", - говорит артист.