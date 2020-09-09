Максим Григорьев: «Полного равенства в информационном присутствии на выборах не обеспечит никто, нигде и никогда»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этой неделе на финишную прямую выходит избирательная гонка в нескольких регионах России. В воскресенье будут выбирать 20 глав регионов и 11 парламентов субъектов РФ. Кампания в этом году интересна тем, что голосование будет идти в течение нескольких дней. Газета «Аргументы и Факты» поговорила с членом рабочей группы по установлению объемов эфирного времени ЦИК России, председателем Координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым о том, насколько новый формат выборов изменил подход кандидатов и партий к агитационной кампании и сказался на освещении выборов в СМИ.

-Максим Сергеевич, в последние дни начали появляться заявления о неравном доступе кандидатов к СМИ. Насколько, на ваш взгляд, вообще возможно обеспечить равенство информационного освещения кандидатов?

- Как мы знаем, законодательство обеспечивает равенство прав в бесплатном доступе к государственным СМИ и равенство расценок для предоставления агитации на платной основе. За освещением предвыборных кампаний кандидатов и партий в новостных программах следят избиркомы.

Но полного равенства в информационном присутствии на выборах не обеспечит никто, нигде и никогда.

Во-первых, сами кандидаты имеют разные стартовые возможности – у кандидатов изначально разная узнаваемость и разная ресурсная поддержка. В отличие от спортивных единоборств, участникам выборных кампаний не подбирают соперников в одном весе. Предполагается, что пройдя отборочные состязания в виде процедуры сбора подписей и регистрации в избиркоме, кандидаты и партии способны постоять за себя и в предвыборном информационном пространстве. И ситуация, когда противник сильнее тебя, совершенно нормальная. В выравнивании возможностей, умении нарастить популярность и обыграть более сильного и состоит дар политика и искусство работы политтехнолога.

Во-вторых, партии и кандидаты проявляют разную степень информационной активности. Одни создают резонансные информационные поводы, размещают яркие предвыборные ролики с запоминающимися слоганами. Присутствие других в информационном пространстве имеет символический характер. Спектр причин, объясняющих высокую или низкую медийную активность, широк: от особенностей личного темперамента до таких банальных, как имеющаяся сумма в избирательном фонде. Выборы это гонка и не каждый способен пробежать всю дистанцию в группе лидеров.

Кроме того, собственная активность, и соответственно степень информационного ее освещения, напрямую определяется реальной целью и мотивацией участия в выборах. Желающий победить на выборах, сработать на результат, всегда активен, а решивший просто поднабраться опыта, попрактиковаться и повысить узнаваемость среди избирателей едва ли будет работать с той же силой, как во имя победы.

- Вы намекаете на то, что кандидаты сами виноваты в том, что о них мало пишут и показывают?

Здесь и намекать не нужно. Простой поиск в «Яндекс» и Google вам покажет, что, например, кандидаты в губернаторы проявляют разную активность в работе с потенциальными избирателями. Вообще надо разделить ваш вопрос на два: каналы донесения информации – как кандидату или партии доводить свою позицию до избирателя, и саму информацию – что именно кандидат или партия хотят до избирателя донести.

Относительно первого могу вас заверить: возможностей более чем достаточно. На губернаторских выборах в этом году бесплатное время кандидаты получили на 71 телеканале и 64 радиостанции. Наибольшее количество таких в Ленинградской области – 15 телеканалов и 10 радиостанций. А бесплатные площади в печатных СМИ предоставлены в 462 государственных периодических изданиях. Самое большое количество таких в Республике Татарстан – 86 изданий.

Для распределения времени эфиров и публикаций используется жеребьевка. Кому-то везет получить прайм-тайм, кто-то довольствуется менее рейтинговым временем. Справедлив ли такой подход? Сами решайте. Для сравнения: в Великобритании выделение времени на BBC носит неравный характер – исходя из результатов прошлых выборов и количества выставляемых кандидатов, а в США и вовсе не предполагается выделения бесплатного времени на телеканалах.

У нас помимо бесплатных тоже есть возможность приобретения эфирного времени или печатных площадей за счет средств избирательного фонда кандидатов. На губернаторских выборах в 2020 году такие возможности предоставляют 159 телеканалов и 239 радиостанций. Наибольшее количество таких в Иркутской области – 33 телеканала и 34 радиостанции.

Практика показывает, что своими возможностями кандидаты пользуются по-разному: кто-то максимально использует эфиры и печатные площади, а кто-то не использует вовсе.

И вот тут мы подходит к главному, на мой взгляд.

- К информации, которую кандидат или партия хотят донести?

-Именно. Мы с коллегами много ездили в эту кампанию по регионам, я общался с людьми, с обычными избирателями и для меня было очевидно: в лидеры сможет выйти тот, кто покажет людям готовность решать приоритетные задачи конкретного региона и хорошо видеть точечные проблемы населения. Это и есть самая эффективная технология, вызывающая высокий интерес СМИ и поддержку у людей.

Если кандидату удалось сформировать повестку и создавать интересные информационные поводы, обсуждать острые вопросы, поднимать темы, важные для электората, то его присутствие в медиа значительно возрастало. Чтобы быть успешным, необходимо знание того, что говорить и умение быть услышанным. В этом и состоит талант или профессиональная подготовленность региональных политиков. Не все к этому готовы в равной степени.

- Максим Сергеевич, и все же, насколько возможности кандидатов в губернаторы уравнены с возможностями действующих губернаторов?

-Вы же понимаете, на уровень освещения влияет и род занятий кандидата. Известные актеры, певцы или спортсмены автоматически получают больше внимания СМИ, чем другие профессии. Аналогичным образом занимающие официальные должности в любой стране имеют больший уровень присутствия в СМИ за счет того, что их деятельность привлекает внимание сама по себе.

Наберите в Google имя губернатора-демократа Джей Инсли (Jay Robert Inslee), который участвует в губернаторской гонке в штате Вашингтон в этом году, и вы увидите его полное и безоговорочное первенство. О нем написано 3 миллиона 250 тысяч материалов, а о его конкуренте от Республиканской партии Лорен Калп (Loren Culp) лишь 408 тысяч материалов. Разница практически в 8 раз!

У нас большинство действующих губернаторов и врио ведут избирательные кампании, не просто опираясь на свою должность, а именно затрагивая наиболее острые для регионов вопросы, умело создают новые информационные поводы.

Причем меня приятно удивила активность некоторых губернаторов на несвойственных им площадках – губернаторы Костромской области Сергей Ситников и Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша начали вести аккаунты в Инстаграм, Одноклассниках, Вконтакте. Вкупе с хорошей предвыборной повесткой это резко расширило их возможности и аудиторию.

Кстати, есть такой кейс и в мировой практике. Президента США Дональд Трамп одержал победу на прошлых президентских выборах, где 90% традиционных медийных ресурсов сосредоточено в руках сторонников демократов, потому что изначально сделал ставку на рекламу в соцсетях. И напротив, та же практика знает множество случаев, интенсивных и затратных пиар-кампаний с нулевым результатом по итогам голосования.

- Вы упомянули о поездках в регионы, какие у вас ожидания от предстоящих трех дней голосования, ждете ли провокаций или сообщений о нарушениях?

- Спасибо за этот вопрос. С 10 сентября мы открываем в Общественной палате Ситуационный центр, в котором три дня будем собирать, обрабатывать и анализировать информацию, поступающую от наблюдателей из регионов. Неделю назад мы провели совещание с региональными общественными палатами, которые привлекали наблюдателей-общественников, а накануне организовали обучение наблюдателей. Они настроены на серьезную работу. Наш центр будет открыт для СМИ, всю информацию мы будем в режиме реального времени доводить до журналистов и общественности. Поэтому, если что-то и будет происходить, мы будем узнавать об этом первыми и реагировать мгновенно.