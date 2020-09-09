«Все деньги поступают на счета детей»: адвокаты Юлии Барановской – об иске Аршавина, его доходах и размере алиментов

Юлия Барановская в суде отстаивает интересы несовершеннолетних детей. Фото: Николай Темников

Иск звезды футбола Андрея Аршавина к матери своих детей телеведущей Юлии Барановской удивил многих. Аршавин хочет снизить размер алиментовалиментов, которые выплачивает несовершеннолетним детям: 14-летнему Артему, 12-летней Яне и 8-летнему Арсению. После того, как Аршавин бросил Юлию с тремя малолетними детьми, прошло уже восемь лет. Барановская воспитывает детей сама, построила успешную карьеру на ТВ, а Аршавин лишь недавно начал время от времени видеться с сыновьями и дочерью. Тогда, восемь лет назад, Аршавин сбежал к другой женщине, но и с ней уже расстался – в этой семье у спортсмена родилась дочь. Казалось бы – Андрей повзрослел (39 лет уже), футболист стал тренером, получил достаточно жизненного опыта… Однако время идет, а Аршавин не меняется – об этом свидетельствует недавний иск спортсмена в суд. Андрей Сергеевич хочет снизить размер алиментов, которые он выплачивает Артему, Яне и Арсению.

Мы поговорили с адвокатами Юлии Барановской – Тимуром Матвеевым и Владиславом Подшибякиным. Выяснилось, что доходы Андрея Аршавина не снижались, он не бедствует. Так в чем же дело? Какие есть основания у спортсмена, чтобы требовать уменьшить размер выплат на детей? В разговоре с kp.ru Тимур Матвеев объясняет нюансы процесса.

- Часто обеспеченные отцы, которые подают на снижение алиментов, показывают в суде не все свои доходы. Как происходит в процессе с Аршавиным?

- Аршавин подал данные о доходах с двух мест работы – это «Зенит» и «Национальная Телевизионная компания». Мы считаем, что при подаче иска им предоставлены не все доходы. Более того, даже по этим данным с двух мест работы оснований для снижения алиментов нет. Мы запросили с ФНС, по месту регистрации Аршавина, данные обо всех его доходах, а не только с основных организаций. Хотим посмотреть доходы с иных организаций – рекламные поступления, за участие в каких-то мероприятиях. Суд посчитал наше ходатайство обоснованным, направил запрос в налоговую инспекцию о предоставлении доходов Аршавина. Посмотрим, насколько поданное им заявление является законным и обоснованным.

Андрей Аршавин теперь стал звездой спортивного ТВ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Чем Аршавин обосновывает подачу иска о снижении алиментов?

- Тем, что теперь он в разводе, поэтому алименты взысканы и на его четвертого ребенка тоже. Он считает, что в силу закона его алименты не должны превышать 50% от заработной платы на всех детей. Но если мы вернемся к исполнительному производству, то в 99-й статье прописано, что в данном случае возможно взыскивать алименты до размера 70% дохода.

- В исключительных случаях увеличивают размер выплат с 50 до 70% или на усмотрение суда?

- Там не оговариваются случаи. На усмотрение – суд может отказать, может удовлетворить. Мы считаем, что доход позволяет истцу при нынешнем уровне выплат на всех детей достойно вести свою жизнь. Он никак не ущемлен.

- Сколько сейчас процентов от зарплаты Аршавина идет на алименты для его четверых детей?

- Сейчас 62%.

- Разница небольшая.

- Это не та критичная сумма. Поэтому поступок со стороны отца сомнительного качества. Может быть, кто-то его убедил, что так надо сделать? Потому что фактически он сам выбирал те условия, в которых будет жить. Кроме того, первые алименты – это было мировое соглашение, которое определяло их размер. Хочу отметить, что деньги поступают на счета детей - Юлия Барановская сделала так, что все средства идут именно в пользу детей. Когда взыскивали алименты на четвертого ребенка от Казьминой (ныне Аршавиной), тогда суд уже учитывал, что выплачиваются алименты на трех детей. Поэтому говорить сейчас, что иск Аршавина обоснован, пока не приходится. Посмотрим, какую позицию займет наш суд.

Юлия Барановская. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы будем следить за ходом процесса. В силу закона у Андрея Аршавина существует возможность сейчас уменьшить размер алиментов. Также как существует законная возможность оставить все, как есть. Когда шел бракоразводный процесс Андрея Аршавина с Алисой Казьминой, была озвучена сумма алиментов на одного ребенка – около 300 тысяч руб. Доходы спортсмена позволяют ему, не уменьшая установленный размер выплат на детей, не снижать уровень своей жизни.

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