РЖД возвращают Тулун к жизни

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Восстановление Тулуна, примерно третья часть которого в прошлом году была практически смыта мощным потоком воды, идет ускоренным темпом. Ликвидируют последствия паводка буквально всем миром. Среди крупнейших российских компаний, оказывающих финансовую помощь Тулуну – ОАО «РЖД». Холдинг на днях сдал в эксплуатацию два жилых дома в переулке Попова, а до конца года достроит и объект на улице Тухачевского. Фактически дома возведены менее чем за год.

Город-стройка

И это очень важно для жителей Иркутской области, которые год назад столкнулись со стихийным бедствием, унесшим жизни 26 человек, четыре человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Две волны паводка смыли 1,3 тыс. домов. Сильнее всего досталось Тулуну, в котором вода затронула около тысячи домов. В результате наводнения в корне изменилась жизнь нескольких тысяч человек.

Сейчас город напоминает большую стройку. Что ни день здесь открываются новые объекты – школа, отделение больницы и т.д. Многоэтажки, построенные РЖД, готовы принять новоселов одними из первых. Сейчас здесь завершаются работы по монтажу лифтов, устройству инженерных сетей и благоустройству территорий. А дом на улице Тухачевского находится примерно на 60% стадии готовности - смонтирована кровля, ведется остекление здания. Завершение строительно-монтажных работ на этом объекте запланировано до конца ноября этого года.

РЖД также участвуют в строительстве в районе Березовая роща школы почти на 1300 учащихся и многоквартирного дома в соседнем Нижнеудинске, который сдадут под ключ весной 2021 года. В каждой из возводимых холдингом многоэтажек по 25 одно-, двух- и трехкомнатных квартир с полной внутренней отделкой. Два первых дома передадут в муниципальную собственность. Остальные два предназначены для семей железнодорожников.

Важно, что для расположения многоквартирных домов были выбраны безопасные территории. Вопросам создания инфраструктуры для противодействия разгулу стихии в будущем сегодня в Тулуне уделяется особое внимание. До конца года там должны построить капитальную дамбу, временная уже возведена. Так что угрозы нового паводка сведены к минимуму.

Инвестиции в будущее

РЖД планируют направить на восстановление инфраструктуры в Иркутской области порядка 1,4 млрд рублей. Только в строительство четырех жилых домов перевозчик инвестирует 650 млн рублей. Для возведения школы в Тулуне, по оценке Главгосэкспертизы России, требуется 1,774 млрд рублей. Примерно половину этих средств вложат сами РЖД, а оставшаяся часть будет привлечена в рамках механизмов государственно-частного партнерства.

Сегодня самое главное, как говорят сами тулунчане – то, что благодаря совместным усилиям федерального и регионального правительства, а также принимающих участие в возведении городских объектов компаний, регион возвращается к нормальной стабильной жизни. Наводнение превратило провинциальный город Тулун фактически в пустыню. Из-за природного катаклизма этот населенный пункт и разрушенные окрестные поселения покинули порядка 5 тыс. местных жителей.

Поэтому сейчас в городе ощущается нехватка специалистов, в первую очередь врачей и учителей. Областные власти разрабатывают программу привлечения в Тулун квалифицированных кадров. В решении проблемы им оказывают поддержку и задействованные в восстановлении инфраструктуры компании. Те же РЖД создали уже 361 рабочее место и еще 231 – в Нижнеудинске, в основном в инфраструктурном комплексе, а также в локомотивном и вагоноремонтном хозяйстве.

Как отмечают местные власти, сегодня в Тулуне делается все для того, чтобы люди чувствовали заботу, комфорт и хотели здесь жить. Начато строительство детского сада в микрорайоне Угольщиков, запланировано возведение школы в микрорайоне Шахта. Предполагается, что здесь будет открыт и крупный центр дополнительного образования. Строятся объекты здравоохранения, современный физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и гимнастическими залами. Его завершение намечено на третий квартал следующего года. В Березовой роще планируется возведение большого легкоатлетического манежа. Также в городе будут построены новые автостанция и пожарно-спасательная часть. А это значит, что Тулун не просто возрождается, а в скором будущем может стать одним из самых современных и привлекательных для жизни городов.