Что ждет Михаила Ефремова в колонии: "Будет меньше пить и здоровье поправит!"

Актер Михаил Ефремов осужден на 8 лет за ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После приговора Михаилу Ефремову главный вопрос, который интересует общественность, - куда этапируют знаменитого артиста и что ждет его в колонии. Ведь срок у звезды театра и кино немаленький - восемь лет за решеткой.

Михаил Ефремов сейчас находится в следственном изоляторе № 5, так называемый "Водник". "В карантине в соответствии с действующими правилами заключенный пребывает сейчас до двух недель. За это время ему подберут камеру и соседей", - поведал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По словам правозащитника, Михаил Олегович может быть этапирован в одну из ближайших колонийМихаил Олегович может быть этапирован в одну из ближайших колоний территориального управления ФСИН. "То есть, это, скорее всего, будет Московская область. В Москве у него нет возможности отбывать наказание, так как у нас нет колонии общего режима. Только колония-поселение в Зеленограде. Также возможен еще один вариант. Если Михаил Олегович не будет иметь каких-либо взысканий в СИЗО, то при его согласии и согласии со стороны администрации изолятора существует возможность оставить отбывать его в отряде хозяйственного обслуживания «Водника», где он сейчас и находится", - цитирует Мельникова радио "Комсомольская правда".

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Он предположил, что в ближайшие месяцы Ефремов будет находиться в СИЗО. "При подаче апелляции дальнейшие какие-то судебные процессы могут занять огромное количество времени. Если сравнивать СИЗО и колонию общего режима, наверное, лучше колония общего режима. Потому что в СИЗО все-таки огромное количество ограничений. Но если хозотряд он выберет и администрация СИЗО будет не против, то вполне пребывание в хозотряде сопоставимо колонии общего режима. То есть, нельзя сказать, что там хуже или лучше", - уточнил он.

В свою очередь, Марк Рудинштейн, сам побывавший в "местах не столь отдаленных", уверен, что на зоне Ефремов выживет и даже станет здоровее, чем сейчас. "Мише, конечно, сложно будет не пить. Он у меня на фестивале однажды чуть не утонул по пьяни. Его еле мои охранники спасли. Поэтому, возможно, годик в тюрьме Ефремову и пойдет на пользу. Будет меньше пить и здоровье поправит! Не думаю, что в тюрьме ему будет очень страшно. Миша ведь умница, талантливый актер. На свободе его любят, полюбят и в тюрьме. Будет там читать стихи", - уверен продюсер.

Продюсер Марк Рудинштейн. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сидевший в тюрьме актер Владимир Долинский считает, что Ефремова отправят в колонию ненадолго. По его словам, апелляционная инстанция, а затем и конституционная - там и там по чуть-чуть будут скидывать срок. А потом может подключиться театральная общественность, чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении.

"Общий режим - наиболее лояльный и терпимый. Я сидел в тюрьме давно и точно не знаю, какие сейчас там условия. Но, по-моему, в колониях общего режима раз в полгода разрешены свидания с близкими, которые могут длиться трое суток. Довольно часто разрешают передачи продуктов, письма. С питанием, конечно, хуже, чем в ресторанах, но я лично в тюрьме поправил себе желудок, так как пища была диетической. Кашка, пюрешка, крепкого чая не дадут, сахара - одна чайная ложечка. Супчик жиденький, но питательный. Так что будешь худеньким, но сознательным!", - пояснил 76-летний Владимир Абрамович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пашаев меня подставил на 8 лет": Михаил Ефремов раздавлен приговором и пьет валерьянку

56-летний актер не хочет больше никогда видеть своего адвоката (подробности)

"Я служил в Советской армии, мне не привыкать": Ефремов в СИЗО смотрит футбол и готовится к апелляции

Первую ночь в камере артист провел без сна, а наутро дал отставку своему одиозному адвокату (подробности)