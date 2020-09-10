Протесты в Белоруссии, последние новости на 10 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В России опубликовали большое интервью Александра Лукашенко. Самые яркие высказывания президента Республики в СМИ попали еще накануне , но интерес людей к его словам не угас. Лукашенко в очередной раз назвал виновных в управлении протестами, высказался об их внутренних причинах, а также прокомментировал случаи жесткого обращения силовиков.

- ОМОН спас нас от блицкрига. <...> Да, и переборы были. И как Караев (министр внутренних дел) извинялся дважды. Надо эту страницу перевернуть. И вернуться, когда страсти улягутся. Мы выводы сделали, - заявил политик.

Лукашенко также честно ответил на вопрос о своем появлении перед камерами с автоматом:

- Я показал, что я на месте и не трус, и не боюсь. Я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило.

Тем временем Следственный комитет сообщил об аресте членов Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. Они стали фигурантами дела о призывах к захвату власти в Беларуси.

Накануне Колесникова была задержана на границе с Украиной. Ее сторонники заявили, что женщину пытались выдворить из страны, но она порвала свой паспорт. У властей версия иная: Колесникова (передвигаясь в машине с друзьями) обнаружила "дополнительный пункт контроля". Решив, что их "вылавливают", люди стали прорываться и вытолкнули Колесникову из машины. После этих событий и произошло задержание.

Днем ранее в Минске состоялся очередной "бабий бунт". Белорусские активистки начали применять новые приемы борьбы с ОМОНом - срывание масок и работу локтями, передает наш корреспондент Алексей Овчинников из Минска.

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