Евросоюз надавил на Сербию. Страна отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Экипаж танка из Сербии на соревнованиях "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр на полигоне Алабино. Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В последние годы политические, экономические, военно-технические отношения России и Сербии развивались очень плодотворно. Что вызывало зубовный скрежет и в США, и в НАТО. Там не скрывали, что страшно недовольны и «непокорной» политикой Сербии, и ее «братанием» с Москвой, и тем, что эта европейская республика становится опасным «русским плацдармом» в тылу Североатлантического блока.

От Сербии требовали не покупать российские самолеты и системы ПВО, никого не посылать в Москву на празднование 75-летия Победы или на Армейские игры-2020 (в том числе и для участия в танковом биатлоне), вместе с Европой объявить санкции России. И ни одно из этих требований непослушная Сербия не выполнила.

Не так давно Вашингтон решил вызвать президента Сербии Александра Вучича «на ковер», чтобы «повоспитывать строптивого политика», да не очень-то и вышло. И тогда США решили натравить на Сербию горлопанов Евросоюза, которые стали выкручивать руки руководству республики и стращать жестокими санкциями.

Одно из главных требований – прекратить контакты по военной линии с Россией и ее союзниками (сербские военные этой осенью собирались участвовать в учениях с белорусами и россиянами). Сербам пришлось отступить, но для «сохранения лица» они выдвинули и свои условия: раз так, то мы не будем участвовать в учениях с кем бы то ни было. Министр обороны страны Александр Вулин без дипломатической казуистики и по-армейски прямо объяснил позицию своей страны в сложившейся ситуации:

"Правительство Сербии из-за политического давления со стороны Евросюза приняло решение заморозить свое участие в любых военных маневрах на ближайшие шесть месяцев.

В ближайшее время мы не станем участвовать в каких-либо учениях или военной деятельности ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, Китаем, Евросоюзом, ни с Востоком, ни с Западом", - заявил министр.

По его словам, Сербия принимает такое решение, чтобы сохранить свою позицию военно-нейтрального государства и «избежать или по крайней мере уменьшить последствия усиления нападок на нашу страну, нашу политику и экономику. От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и еще большего давления на нашу политику, на наш народ в Косово и Метохии и Республики Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией».

При этом решение по участию Сербии в миротворческих операциях, сказал Вулин, Белградом будет приниматься отдельно. Но и в этом случае нельзя исключать, что и США, и НАТО, и тот же Евросоюз прямо или открыто не станут давить на Белград. Цель понятна – лишить руководство Сербии права проводить самостоятельную политику. Иными словами, - «взять на поводок» страну, которая выбивается из послушного Соединенным Штатам стада натовской Европы.

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