Даниил Медведев победил Андрея Рублева и вышел в полуфинал US Open

Даниил Медведев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Это был исторический матч. Впервые в четвертьфинале турнира Большого шлема в Нью-Йорк встретились два российских теннисита - финалист прошлогоднего US Open, Даниил Медведев и 10-я ракетка турнира Андрей Рублев.

Для Рублева это был принципиальный поединок, ведь он еще ни разу не побеждал своего товарища по команде. Мало того, Андрей вообще не выиграл у Даниила ни ни одного сета. И первый такой шанс Рублеву предоставился в первой же партии, когда он вел 5:2 и 6:3 на тай-брейке. Но в какой-то момент Рублев дрогнул, а Медведев уже на классе дожал соперника. Любопытно, что сначала Медведев был очень раздражен и о чем-то беседовал с судьей на вышке. Но после того, как ему удалось взять первый сет, уже Рублев бросал ракетку на корт, бил ей по сумке, ругая себя последними словами.

А дальше, успокоившийся Медведев, играл уже на классе, не давая Рублеву развернуться на корте. Окончательный счет 7:6; 6:3; 7:6 в пользу Даниила.

Комментаторы матча Анна Дмитриева и Александр Метрвели обсуждали, что же надо придумать Андрею, чтобы наконец-то выиграть хотя бы один сет у Даниила.

- Все-таки Медведев вышел на такой уровень, что способен контролировать и свою игру, и игру соперника, - сказал комментатор матча Метрвели. – А Рублеву нельзя ошибаться в ответственный момент.

Медведев после матча похвалил Рублева, который, по его словам, сыграл очень хорошо. Даниил рассказал, что в конце первого сета уже подумал, что проиграл его, но смог раскрепоститься и вытащил партию.

- После победы в первой партии Медведев успокоился и повел свою игру, - отметил ключевой момент матча знаменитый теннисист и комментатор Матс Виландер. – А Рублеву, чтобы победить Медведева, надо выходить на новый уровень.