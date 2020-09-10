Ошибка в татуировке сделала американского подростка знаменитым

Конечно, после того, как обнаружилась ошибка, парень разозлился и пошел в салон за объяснениями

18-летний Дилан Харрауэй из американской Вирджинии давно мечтал набить татуировку. И выбрал фразу рэпера Мика Милла «Dream Chaser (Охотник за мечтами)».

Скопив $200, парень пришел в тату-салон и показал текст и рисунок мастеру. Дилан сказал, что хочет получить красивое изображение на правой руке, После обсуждения деталей процедуры, сроков исполнения и оплаты, тату-мастер принялся за работу, которая продолжалась несколько часов.

После того, как все было готово, восторженный Дилан показал татуировку своим родным и друзьям. И тут его ждал сюрприз – слова были набиты в зеркально и читались не слева направо, а наоборот.

- Мне не понятно, почему мастер сделал все неправильно, - недоумевает Харрауэй. – Ведь это был хороший салон с приличной репутацией.

Конечно, после того, как обнаружилась ошибка, парень разозлился и пошел в салон за объяснениями. Но все, что ему могли там предложить: либо удалить тату, либо ее «перебить».

Дилан еще не решил, как поступить. И вместо того, чтобы радоваться исполнению своей пусть и странной, но мечты, сейчас он ее старается татуировку никому не показывать, потому что иначе многие, включая родных, называют его глупцом.

Однако, он разместил результат работы тату-мастера в Интернете и чуть ли не мгновенно стал знаменитым на весь мир. Пользователи соцсетей считают его татуировку уникальной и умоляют Дилана ее оставить. Есть и такие, кто уже пошел в тату-салон и сделал подобную, зеркальную татуировку.