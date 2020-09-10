Решение ЕС ввести санкции против Белоруссии блокирует Кипр

Турецкое Федеративное Государство Северного Кипра в 1983 году объявило о своей независимости от республики Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Источники в Евросоюзе сообщили о возможной блокировке Кипром санкций Евросоюза в отношении Белоруссии. Для того, чтобы дать свое согласие на это, островная республика требует аналогичных шагов в отношении Турции.

Соглашения по санкциям странам ЕС не удастся достичь как минимум до 21 сентября: именно на эту дату намечена встреча глав министерств иностранных дел альянса. И это несмотря на то, что еще 14 августа главы внешнеполитических ведомств Евросоюза принципиально поддержали введение санкций против Белоруссии в связи с событиями после выборов.

Почти два месяца дипломаты ЕС составляли и утверждали список белорусов, которые попадут под ограничительные меры. По сообщению источников, примерно 40 гражданам Белоруссии будет запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их банковские счета будут заморожены.

Чего же хочет Кипр? Взамен на согласие на санкции против Белоруссии киприоты хотят одобрения аналогичных мер в отношении Турции. Виной всему - желание Анкары организовать добычу природного газа неподалеку от берегов Кипра.

Отношения Кипра и Турции ухудшились после попытки госпереворота на острове в 1974 году. Тогда под предлогом восстановления конституционной власти в страну вторглись турецкие войска, а в следующем году на севере Кипра было самопровозглашено Турецкое Федеративное Государство Северного Кипра, которое в 1983 году объявило о своей независимости от республики. Оно существует и поныне под названием Турецкой Республики Северного Кипра, которая признана только Турцией.