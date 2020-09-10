Джордж Сорос уже давно ассоциируется во всем мире как благодетель-злодей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разумеется, что практически сразу же после начала последних событий в Белоруссии многие заговорили о том, что еще одну «цветную» революцию в Восточной Европе затеял ни кто иной, как Джордж Сорос.

Но американского «филантропа» попросили на выход из этой республики давно, задолго до того, как деятельность его фондов была признана нежелательной в России. Но все же кое-какие усилия в Белоруссии Сорос успел предпринять. Он поддерживал там «национальную идентичность» (проще говоря, националистов), выделял деньги на публикацию разного рода методических пособий на белорусском языке. Именно результаты проверки содержания «литературы», которую на деньги Сороса в Белоруссии успели напечатать, и стали формальной причиной того, что дорогу в эту страну американскому «благодетелю» закрыли навечно.

Джордж Сорос уже давно ассоциируется во всем мире как благодетель-злодей. В его биографии есть попытки манипулировать самыми разными сторонами мирового порядка – политикой, экономикой, образованием, наукой. Но его благодеяния так никто и не оценил.

ПРЕВРАЩЕНИЯ ШВАРЦЕВ

Джордж Сорос появился на свет в венгерской столице в 1930 году в небогатой еврейской семье. При рождении он получил имя Дьёрдь Шварц, но в 1936 году глава семейства Тивадар решил сменить фамилию. Тогда Шварцы стали Шорошами. Уже позже, приехав в Америку, Джордж Сорос избавился в своей короткой фамилии от шипящих звуков.

В 1947 году вся семья эмигрировала в Британию, где Джордж поступил в Лондонскую школу экономики и политических наук. Поначалу денег не хватало, и Сорос брался за любую работу: трудился рабочим на фабрике, спасателем в бассейне, швейцаром на вокзале.

Новая жизнь будущего миллиардера началась с переезда в Нью-Йорк в 1956 году. В кармане у него было 500 долларов. На Уолл-стрит Сорос за 30 лет смог увеличить свой капитал до 100 млн. долларов. Вроде бы без обмана, благодаря лишь придуманному им методу торговли ценными бумагами.

ЧЕРНАЯ СРЕДА

Британия, приютившая Сороса в послевоенные годы, прокляла его 16 сентября 1992 года. Этот день вошел в историю современной Англии как «черная среда».

Сорос тогда решил сыграть на падении фунта стерлинга, обвалив британскую валюту до ее исторического минимума. Благодаря этому за сутки он заработал около 1 миллиарда долларов.

В 1997-1998 годах схожую схему Сорос провернул в Юго-Восточной Азии: Малайзии, Индонезии, Сингапуре и на Филиппинах. Каждый раз обрушение национальной валюты приводило к серьезному экономическому кризису в отдельно взятой стране.

К концу 1990-х годов Сорос решил уйти на «финансовый покой» и неожиданно заявил о себе как о благотворителе. С того момента миллиардер стал активно заниматься финансированием образования, науки и культуры. Считается, что за все это время он потратил на все это порядка 32 млрд. долларов.

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ?

В день своего 90-летнего юбилея Сорос решил поделиться секретом своего успеха. Правда, сейчас этот фокус уже не работает. По словам финансиста, длительное время его подход в плане заработка денег находился в психологической плоскости.

- Речь тут идет не о рынках, а о взаимосвязи мышления и реальности, но я использовал рынок как тестовую площадку для проверки моих теорий, - пояснил миллиардер. - Искаженные взгляды на вещи приводят также к неадекватным действиям. Это объясняется рефлексивностью. Это учение дало мне некоторые преимущества перед другими.

Каждый раз обрушение национальной валюты приводило к серьезному экономическому кризису в отдельно взятой стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КРИТИК РЕВОЛЮЦИИ

Свой первый благотворительный фонд «Открытое общество» Сорос основал в Нью-Йорке в 1979 году. Первый европейский филиал появился через 5 лет в Венгрии. Там финансист занимался поддержкой местных диссидентов, поставляя им фотокопировальные машины.

Сегодня филиалы Фонда Сороса раскинуты по всему миру. Ежегодно эта организация тратит около 400 млн. долларов, как она сама заявляет, на поддержку проектов в сфере образования, здравоохранения, науки, развития гражданского общества и демократии, а также защиту прав человека.

Считается, что первая революция при косвенном участии Сороса произошла в 2000 году в Югославии. Именно на деньги его фонда была создана оппозиционная партия «Отпор!», которая вела кампанию против президента Слободана Милошевича.

Следующим «достижением» Сороса стала подготовка и проведение «Революции роз» в Грузии. Затем активность фонда миллиардера зафиксировали в Киргизии во время «Тюльпановой революции», а потом во время «Оранжевой революции» и Евромайдана на Украине.

Вообще Незалежную можно назвать инкубатором Сороса, в котором взращивают «соросят» - «правильных» молодых активистов и политиков. Неслучайно в 2015 году экс-президент Петр Порошенко вручил Соросу орден «За значительные заслуги в укреплении международного авторитета Украины и весомый вклад во внедрение социально-экономических реформ».

Появлялись и доказательства того, что Фонд Сороса выделял средства на деятельность оппозиционных партий на всем постсоветском пространстве, в частности, в Белоруссии, Азербайджане, а также в Хорватии и Северной Македонии.

Невзирая на свою подрывную деятельность, революционный путь Сорос критикует:

- Я не фанат революций, потому что они происходят, когда есть дефицит демократии. Затем они создают пространство для построения демократии, но не гарантируют, что переход от репрессивного режима к демократии будет действительно совершен.

ДРУГ САХАРОВА И ГОРБАЧЕВА

Впервые Сорос приехал в Москву в разгар перестройки, в 1987 году. А человеком, который вдохновил его на эту поездку, стал академик Андрей Сахаров. Через год в СССР был учрежден фонд «Культурная инициатива», ставший первой организацией, занимавшейся распределением грантов.

Сорос открыто говорил, что его главной целью в Советском Союзе и во всем социалистическом блоке является смена закрытого для Запада общества на открытое.

Но работа российского фонда ему почему-то не нравилась. В результате была зарегистрирована новая организация - институт «Открытое общество».

Во время августовского путча Сорос прославился тем, что распорядился купить технику для журналистов радиостанции «Эхо Москвы». К слову, и до этого миллиардер активно занимался поставкой ксероксов, факсов и компьютеров, мотивируя это тем, что таким образом помогает свободному распространению информации.

По данным расследовательской группы DC Leakes, именно Сорос стоял за основанием в России разного рода организаций, в числе которых «Мемориал», «Агора» и «Комитет против пыток».

Все изменилось в 2015 году, когда Генпрокуратура РФ признала фонд и институт «Открытое общество» нежелательными организациями и внесла их в патриотический стоп-лист. Фонд обвинили в политической ангажированности и проамериканской риторике.

- Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства, - отметили в ведомстве.

ВРАГ ПРЕЗИДЕНТОВ

- Я считаю, что европейское общество реагирует на Россию недостаточно остро. Поэтому и пытаюсь объяснить, какую опасность она в действительности представляет, - как-то заявил Джордж Сорос.

Отчего Сорос так не любит Россию, сложно сказать. Возможно, сказалась семейная драма: его отец в годы Первой мировой войны попал в плен и провел несколько лет в Сибири.

Но откуда у Сороса взялась ненависть к американским президентам? Этот вопрос еще более загадочен. В 2004 году Сорос объявил, что политика Джорджа Буша-младшего опасна для США и всего мира. На антипиар имиджа тогдашнего американского лидера он потратил 27 млн. долларов.

После победы Дональда Трампа Сорос принялся за критику его деятельности.

- Президент Трамп – мошенник и законченный нарцисс, который хочет, чтобы весь мир вращался вокруг него. Когда его фантазии о том, чтобы стать президентом, осуществились, его нарциссизм достиг патологических размеров и превратился в злокачественную болезнь. Он поверил, что может навязать свою альтернативную реальность не только своим поклонникам, но и самой реальности, - заявил финансист.

Сорос открыто говорил, что его главной целью в Советском Союзе и во всем социалистическом блоке является смена закрытого для Запада общества на открытое. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОТИВ ВСЕХ

Как появился миф о страшном и ужасном Соросе? Скорее всего потому, что после обрушения экономических систем, разрушения политических связей, навязчивого продвижения либеральных ценностей в разных частях света что-то хорошее о себе Сорос теперь уже вряд ли когда-то услышит.

Сегодня его главным оппонентом считается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающий Сороса символом антивенгерского заговора: мол, у миллиардера есть коварный план заполонить Венгрию мигрантами и уничтожить венгерскую нацию. Для этого Сорос якобы действует через многочисленные некоммерческие организации, работающие на территории Венгрии за его счет. Те, в свою очередь, оказывают всяческую поддержку нелегальным мигрантам. Обвинения венгерского правительства не голословны: Сорос еще в 2015 году выступал за размещение миллионов мигрантов в Евросоюзе.

Схожего мнения о Соросе и его плане в отношении мигрантов придерживаются и в других странах. Британский политик-евроскептик Найджел Фарадж заявил, что Сорос активно призывает мигрантов заполонить Европу, а по сему является большой угрозой для всего западного мира.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уверен, что Сорос является стержнем заговора, цель которого - разделить Турцию.

ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ

Джордж Сорос был женат трижды. Брак с первой супругой Эннализой Уитшак продлился 23 года, второй - со Сьюзан Уэбер, которая была моложе на 25 лет, - 22 года. От этих двух браков у миллиардера пять детей: сыновья Александр, Джонатан, Грегори, Роберт и дочь Андреа.

После развода со второй женой Сорос завел роман с бразильской телезвездой Адрианой Феррейр. Но в 2011 году возлюбленная обвинила Сороса в том, что он обманул ее, пообещав купить ей квартиру, а за жалобы - избил. Женщина требовала, чтобы финансист выплатил ей 50 млн. долларов в качестве компенсации за домогательства, моральный ущерб и побои. Но перед тем, как дело кончилось миром, горячая бразильянка во время суда напала на Сороса и побила его адвоката.

С 2013 года Сорос состоит в браке со специалистом по йоге Тамико Болтон.

Она трогательно поздравила его с 90-летним юбилеем. От сильных мира сего поздравлений не последовало.