В Центробанке дали прогноз по росту цен до конца года

Стабильно небольшой рост цен полезен для развития экономики. Но именно стабильный и небольшой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние два месяца потребительский спрос в экономике повысился и достиг докризисного уровня. Об этом говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» на сайте ЦБ. Россияне стали больше покупать, особенно непродовольственные товары.

Это произошло по нескольким причинам. Повлияли отложенный спрос, ослабление рубля, социальные выплаты и снижение кредитных ставок (в основном по ипотеке). Но у всего этого есть и побочный эффект – стали расти цены…

По данным ЦБ, в августе инфляция в годовом выражении ускорилась до 3,58%. Для сравнения, за прошлый год цены выросли меньше - всего на 3%. А в этом году инфляция может даже превысить 4%. Но в Центробанке не видят в этом ничего страшного. Это именно тот целевой показатель, к которому много лет стремились в регуляторе.

- На динамику цен продолжает влиять большое количество разнонаправленных факторов как разового, так и более длительного характера. Инфляция будет вблизи 4% и в этом, и в следующем году, - считают в ЦБ.

Стабильно небольшой рост цен полезен для развития экономики. Но именно стабильный и небольшой. Как ни парадоксально, но это гораздо лучше, чем дефляция (то есть снижение цен). Ведь при снижении цен у населения пропадают стимулы что-либо покупать. Зачем это делать сегодня, если завтра будет дешевле? А отсутствие спроса приводит к экономической депрессии.

При этом дела в экономике в целом неоднозначны. С одной стороны, экономика довольно быстро восстанавливается. С другой, этот процесс неоднородный.

- Потребуется еще немало времени до полного восстановления, особенно в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от ограничений, а также в экспортных и инвестиционных отраслях, - считают в Центробанке.

Главный фактор риска в ближайший год – просрочка по кредитам. Кредитными каникулами от государства воспользовались несколько миллионов россиян и сотни тысяч компаний по всей стране. Часть из них, скорее всего, не смогут вернуть долги. И это в дальнейшем отразится и на спросе в экономике, и на положении банков. Правда, за последних беспокоиться все же не стоит. Несмотря на кризис и пандемию, они заработали рекордную чистую прибыль по итогам июля – 188 млрд рублей. Это даже больше, чем в прошлом, докризисном июле.