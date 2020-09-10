Два пожизненных срока и 835 лет тюрьмы: в США вынесли приговор убийце полицейского

Два года назад 27-летний американец Демаркус Доннелл Паркер во время перестрелки убил офицера полиции Оливера Джонсона. Фото: EAST NEWS

Два года назад 27-летний американец Демаркус Доннелл Паркер во время перестрелки убил офицера полиции Оливера Джонсона. По словам следователей, Паркер стрелял из машины в членов конкурирующей банды, когда шальная пуля попала в правоохранителя. Оливер Джонсон в то время находился не при исполнении служебных обязанностей. Он жил рядом с тем местом, где происходили криминальные разборки.

- Присяжные признали обвиняемого виновным в убийстве первой степени, - сообщил прокурор.

Помимо этого Паркера обвинили в незаконном использовании огнестрельного оружия, а также еще в 15-и различных правонарушениях.

Присяжные, выслушав все стороны, вынесли максимальное количество приговоров по всем пунктам – два пожизненных срока и 835 лет тюрьмы. Такие же обвинения были выдвинуты против сообщника Паркера, Джорджа Хендерсона, который так и не признал свою вину.

В американском праве тюремные сроки суммируются, а не поглощаются наибольшим.

- К сожалению, никто и ничто не вернет офицера, но, возможно, его семья найдет утешение в том, что правосудие восторжествовало, - считает прокурор.