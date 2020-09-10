Легендарный Фил Эспозито: "Я просто с ума схожу, как умеет Никита Кучеров быть лидером на площадке"

Никита Кучеров вновь в центре внимания Фото: REUTERS

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вновь в центре внимания. Куч во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2:1) забросил решающую шайбу за 9 секунд до финальной сирены.

- Я видел, как Макдона въезжает в зону, я посмотрел ему в глаза, мы обменялись взглядами. Он сделал точный поперечный пас, и мне только осталось попасть в пустые ворота, - скромно прокомментировал свое достижение российский форвард.

А достижения действительно есть. Эта шайба Кучерова, к примеру, попала в тройку самых поздних голов в плей-офф, которые решали исход матчей. Меньше до конца – 5 секунд, оставалось только в 1942 году, когда Ник Метц забил за «Торонто». И в 1997 году, когда Эрик Линдрос принес победу «Филадельфии» за 7 секунд до конца третьего периода.

Кроме того, все идет к тому, что Кучеров станет лучшим бомбардиром этого плей-офф. Сейчас он с 22 очками (6 голов плюс 16 передач) идет на третьем месте, уступая лишь одно очко Наттану Маккинону из «Колорадо» и своему партнеру Брейдену Поинту. Но «Колорадо» уже вылетел из плей-офф, а Поинт получил травму. И теперь именно Кучеров вынужден играть и за себя, и за того парня.

- Что касается травмы Брейдена Пойнта, для него было тяжело, что он не может вернулся на лёд. В его отсутствие именно Никита Кучеров взвалил команду на спину и тащил её на себе. Нам нужно было только дождаться своего следующего гола и Куч это сделал. Надо отдать должное Никите за то, что он смог забить и руководил нами, - сказал после матча тренер «Тампы» Джон Купер.

Игрой российского форварда восхищаются и звезды прошлого. Вот как легендарный Фил Эспозито, один из создателей клуба «Тампа», говорил о Кучерове несколько дней назад.

- Я просто с ума схожу, как умеет Кучеров быть лидером на площадке. Он может доминировать не хуже Кросби или Макдэвида. Он и есть наш Фил Эспозито. Он и есть наша версия Ги Лефлера. Когда у него игра клеится, все вокруг него тоже играют лучше, - сказал Фил Эспозито.

Еще все хвалят и вратаря «Тампы» Андрея Василевского, который сумел успокоить команду в первом периоде, когда игра не шла.

Но главные события впереди. "Тампа" ведет в серии до четырех побед против "Айлендерс" 2-0. В финале Западной конфнеренции, где встречаются "Вегас" и "Даллас", счет в серии 1-1.