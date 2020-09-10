Камала Харрис приехала на предвыборный митинг в кедах: за это сенатора раскритиковали

Камала Харрис приехала на предвыборный митинг в кедах Фото: REUTERS

Во время предвыборного визита в город Милуоки сенатор Камала Харрис, которая в случае победы войдет вместе с демократом Джо Байденом в Белый дом и станет вице-президентом США, смутила журналистов и избирателей тем, что прибыла на серию официальных мероприятий в кедах. При этом кандидат на второй по значимости пост в американской политической иерархии была в классическом пиджаке темно-синего цвета, который входил в явный диссонанс со спортивной обувью.

Многие восприняли эту деталь гардероба как продуманный предвыборный ход Фото: REUTERS

Многие восприняли эту деталь гардероба как продуманный предвыборный ход: мол, таким образом, политик хочет показать всем, что идет в ногу со временем и думает о будущем поколении, заботится о молодых, предпочитает простоту и удобство.

- У Камалы кроме этих кроссовок есть много спортивной обуви, - рассказала сестра сенатора. – Ей эта обувь очень нравится. Есть у нее черные и белые кеды, есть даже со стразами.

Видео, на котором Камала Харрис идет в кедах, мгновенно стало вирусным Фото: REUTERS

Видео, на котором Камала Харрис идет в кедах, мгновенно стало вирусным. Комментарии к нему разделились. Одни говорят, что в предвыборной гонке все средства хороши, и Харрис все сделала правильно. Другие уверены, что для человека, который вот-вот будет управлять страной, вольности при выборе формы одежды для официальных мероприятий недопустимы.