86 тонн электролома: Именно столько вышедшей из строя электроники сдали на утилизацию московские школьники

Фото: пресс-служба Фонда рационального природопользования

На днях во время международной выставки ВэйстТэк Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Министерство науки и высшего образования России наградили победителей экологической программы «Школа утилизации: электроника» среди московских школ и ВУЗов страны.

– Это единственная в России программа по бесплатной утилизации отработавшего оборудования для населения, органов государственной и муниципальной власти, бюджетных учреждений, - рассказала Александра Кудзагова, исполнительный директор Фонда рационального природопользования, организатора и вдохновителя акции. – Мы проводим ее второй год подряд и в этот раз в ней приняли участие более 20 учебных заведений столицы.

Фото: пресс-служба Фонда рационального природопользования

РЕЙТИНГ

1 место - ГБПОУ города Москвы «Колледж полиции», сдавший на переработку 21 тонну электронных отходов.

2 место - школа № 2114, собравшая на переработку более 11 тонн.

3 место - школа №1474 с результатом 10,4 тонны.

Все участники программы были награждены грамотами Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы «За большой вклад в развитие рационального природопользования, экологической безопасности и охраны окружающей среды».

А каждой школе вручили по мандариновому дереву в качестве традиционного символа программы «Школа утилизации: электроника».

За большой личный вклад в развитие экологического просвещения награждена методист Института содержания, методов и технологий образования МГПУ Валентина Туркина.

Фото: пресс-служба Фонда рационального природопользования

УРОК ПРО РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

С 1 января 2021 года в России вступит в силу официальный запрет на захоронение отходов электронного и электрического оборудования. По этой причине программа «Школа утилизации: электроника» стала полноправной составляющей системы раздельного сбора этих отходов. Организаторы уверены, что учить раздельному сбору нужно со школьной скамьи. И для этого был разработан интерактивный урок «Раздельный сбор и утилизация электронных отходов», посмотреть который можно на портале «Московская электронная школа».

Фото: пресс-служба Фонда рационального природопользования

- Урок предоставляет педагогу различные инструменты: тесты, кроссворды, определение соответствий и многое другое, – которые можно использовать как вместе, так и отдельно, в рамках других уроков по экологии, – рассказала исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова. – Урок позволяет узнать, почему именно электронные отходы так вредны нашей планете, как их собирают и перерабатывают в разных странах мира и составить личный план действий по изменению ситуации к лучшему.

Эту инициативы поддержал и Департамент природопользования.

- Нужно начинать с подрастающего поколения, мы должны подсказать, на личном примере показать, что мы можем сами, своими руками сделать нашу Землю намного чище, – прокомментировал Денис Алексеев, заместитель руководителя Департамента.

Фото: пресс-служба Фонда рационального природопользования

ВУЗЫ НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ

182 тонны электролома сдали на переработку в прошлом учебном году 18 крупнейших высших учебных заведений страны.

1 место - Санкт-Петербургский государственный университет, которому удалось собрать 96 тонн электронных отходов.

2 место - Московский государственный строительный университет и Ивановский государственный университет.

3 место - Московский физико-технический институт и Российский университет дружбы народов.

Фото: пресс-служба Фонда рационального природопользования

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина награжден за большой вклад в развитие экологического просвещения.

По словам Александры Кудзаговой, Фонд рационального природопользования принял решение о создании новой программы – «Высшая школа утилизации».

- Мы приглашаем все вузы, которые продвигают «зеленое» мышление, присоединиться к разработке современных, нестандартных форматов экологического просвещения, рассчитанных на студентов, – призвала Александра Кудзагова.