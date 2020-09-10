Не более 10 кило: гражданам могут ограничить провоз в самолете красной икры

В России могут ограничить провоз в самолете красной икры для личных целей - 10 килограммами на человека. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России могут ограничить провоз в самолете красной икры для личных целей - 10 килограммами на человека. Это одно из предложений по контролю за оборотом икры и особо ценных видов рыб и борьбе с браконьерством, которые рассматривались во вторник на заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу. Об этом сообщает пресс-служба зампредседателя правительства Виктории Абрамченко, под руководством которой прошло заседание.

По оценкам Россельхознадзора, самолетами перевозится порядка 2 тысяч тонн икры в год. Вроде как едут обычные граждане, семье и родственникам деликатесы купили. Документы на икру в этих случаях не нужны. Но везут, бывает, и по 25 кило, и даже больше. Чиновники предполагают, что за «подарками близким» в промышленных объемах скрывается браконьерство — частным образом перевозят «левый» улов. Как говорилось на заседании, речь идет о незаконном обороте продукции, которая, возможно, не отвечает требованиям безопасности и качества.

Вот и предлагается ограничить провоз в самолете красной икры для личных целей, без ветеринарных сертификатов, только десятью килограммами.

- Граждане, которые живут на Дальнем Востоке, и просто везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть России, не пострадают. А ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, – разумеется, нужно внимательно проработать и ввести, - отметила на заседании Виктория Абрамченко.

Также, с целью лучше отслеживать пути перемещения браконьерской икры, по поручению комиссии будет проработана синхронизация информационных систем ряда федеральных ведомств – Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Россельхознадзора и Росрыболовства.