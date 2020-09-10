«Кровавая мгла»: самые впечатляющие фотографии красного неба из-за пожаров в США

Апокалиптическими фотографиями поделились жители города Салем штата Массачусетс Фото: REUTERS

На западе Соединенных Штатов последние дни бушуют рекордные лесные пожары: огонь уже уничтожил множество жилых домов и фермерских полей и стал причиной гибели нескольких американцев. Необычным последствием ужасающих по своему масштабу возгораний стала так называемая красная мгла – красивое и одновременно пугающее редкое природное явление, в основном встречающееся в северных широтах.

В Орегоне красная мгла опустилась на округ Мэрион, где накануне эвакуировали жителей четырех городов Фото: REUTERS

Незнающий зритель, увидев последние фотографии из штатов Орегон, Калифорния, Вашингтон и Колорадо, может подумать, что на них запечатлен очень яркий закат, однако снимки сделаны в разное время суток. Штаты из-за дыма и смога от пожаров окутала мгла, окрасив небеса в кроваво-красный цвет.

Рекордную площадь охватил пожар в Калифорнии, пламя разрушило почти четыре тысячи домов. Фото: Twitter @Clypian

Апокалиптическими фотографиями поделились жители города Салем штата Массачусетс, известного своей «охотой на ведьм» в 17 веке. Теперь старинное поселение действительно выглядит как город ведьм: очевидцы рассказывают о падающих с неба тлеющих углях и оседающем на домах и улицах пепле. От дыма в домах не спасают даже плотно запертые двери и окна. Жителям Салема 9 сентября, в среду, отправили оповещения об эвакуации третьего уровня – это означает, что им следует покинуть опасную зону как можно скорее.

От дыма в домах не спасают даже плотно запертые двери и окна. Фото: REUTERS

В Орегоне красная мгла опустилась на округ Мэрион, где накануне эвакуировали жителей четырех городов: Милл-Сити, Стейтона, Скоттс-Миллса и Саблимити. В Таленте в пожарах сгорели целые жилые районы. Глава штата ввела режим чрезвычайного положения и заявила, что ситуация «крайне опасная». На опубликованных очевидцами кадрах видно последствия разрушительной стихии.

Экстренно эвакуировали также жителей округов Дуглас, Клакамас и Лейн, где огонь уничтожил более сотни зданий. Два самых крупных пожара в Орегоне охватили площадь в 81 тысячу гектаров, пишет издание Stormnews.

В Вашингтоне возгорания наблюдали на площади в 134 тысячи гектаров Фото: REUTERS

Рекордную площадь охватил пожар в Калифорнии: там сгорели 881,4 тысячи гектаров, пламя разрушило почти четыре тысячи домов. Из-за стихийного бедствия уже погибли восемь человек. В Вашингтоне возгорания наблюдали на площади в 134 тысячи гектаров, сотни домов остались без электричества.