Диплом псу под хвост: две трети россиян работают не по специальности

Только 36% опрошенных признались, что трудятся по той профессии, на которую учились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специальность, полученная человеком в высшем или среднем учебном заведении, чаще всего не пригождается ему в последующей жизни. Таковы грустные результаты исследования, проведенного порталом «Работа.ру».

Только 36% опрошенных признались, что трудятся по той профессии, на которую учились. Еще 24% заявили, что попробовали себя в выбранной специальности после учебы, но потом резко изменили карьерный путь. А больше всего – 40% из опрошенных – получили диплом «для галочки», то есть никогда не пытались применить полученные теоретические знания на практике. А мы еще удивляемся, почему в стране не хватает врачей или инженеров. Сдается так, что вложенные в их обучение средства окупаются далеко не всегда.

Кстати, то же исследование показало, сколько в стране «летунов» (так в советские времена клеймили специалистов, часто меняющих работу). 7% респондентов ищут новое место чаще раза в год, а 18% - раз в два года. Правда, «консерваторов» все-таки больше: каждый третий россиянин всю свою взрослую жизнь трудится в одной компании.

ОПРОС

Почему вы сменили профессию? (самые популярные ответы)

Хотелось больше денег – 28%.

По полученной профессии не было мест – 20%.

Устал от предыдущего рода деятельности – 13%.

Получил новое образование – 10%.

Переехал в другой город/страну – 10%.

Сделал новой профессией свое хобби – 4%.

(По данным «Работа.ру»).