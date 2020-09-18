Прокачай свои знания о пиве и ответственном потреблении

В сентябре отмечается «Всемирный день ответственного потребления пива». Эта масштабная инициатива объединяет производителей, потребителей, торговые сети, государственные и некоммерческие организации по всему миру. Ее основная цель – продвижение идей ответственного потребления алкоголя. Основной приоритет «Дня ответственного потребления пива» в 2020 году – предотвращение случаев вождения в нетрезвом виде.

Совместно с AB InBev Efes и сетью супермаркетов «Перекресток» мы призываем читателей «Комсомолки» проверить свои знания в области ответственного потребления при помощи этого теста.

На каждый вопрос дается три варианта ответа – один верный, два неверных.