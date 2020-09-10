Фестиваль «Добрые люди» в Москве: Более 1,2 миллиона гостей, полезные мастер-классы и помощь фондам

Фото: предоставлено организаторами

В Москве прошел фестиваль гражданского общества «Добрые люди», посвященный развитию волонтерства и благотворительности. Его в столичном Парке искусств «Музеон» провела Общественная палата РФ. За девять дней, с 29 августа по 6 сентября, мероприятие посетили свыше 1,2 млн человек - это рекорд за всю историю фестиваля.

- Мы столкнулись с тем, что в период пандемии подавляющее число наших партнеров – добровольцев, благотворительных организаций — не просто не остановили, а усилили свою работу, стали еще более активными, поэтому, конечно, мы должны были помочь им показать себя и рассказать о себе, — рассказала глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева. — Мне кажется, что такие праздники, такие фестивали помогают не просто знакомиться с неравнодушными людьми, они помогают нам всем еще больше верить в добро. Добрых людей очень много. Мы хотим, чтобы их было еще больше.

За дни фестиваля его посетили свыше 1,2 млн человек Фото: предоставлено организаторами

В фестивале приняли участие более 40 федеральных и региональных фондов. Все желающие могли лучше узнать об их работе, пообщаться с волонтерами, принять участие в полезных и интересных мастер-классах, а еще - помочь добровольцам в их непростой работе. Благодаря благотворительной акции #ДелаемДоброВместе на благотворительные программы различных фондов было собрано более 600 000 рублей.

Волонтеры с удовольствием отвечали на вопросы гостей Фото: предоставлено организаторами

За девять дней фестиваля на его площадках прошло 290 мастер-классов и 44 лекции. Так, все желающие могли научиться понимать жестовый язык и читать шрифт Брайля. Волонтеры знакомили гостей с правилами оказания первой помощи, особенностях ухода за паллиативными пациентами, учили спокойно и правильно выстраивать общение с людьми с ограниченными возможностями здоровья, напоминали про важность гуманного отношения к животным.

Популярностью пользовались инициативы, связанные с экологичным образом жизни. Так, гости фестиваля полюбили занятия по росписи экосумок - лучшие работы были переданы благотворительным фондам.

Все желающие могли лучше узнать о работе фондов, пообщаться с волонтерами, принять участие в полезных и интересных мастер-классах Фото: предоставлено организаторами

Здесь же можно было сдать на переработку вторсырье и передать хорошие, полезные вещи на благотворительность. Гости фестиваля сдали 45 кг батареек для утилизации, принесли более 200 книг и 450 комплектов канцелярских принадлежностей для детей-сирот.

На «Дереве желаний» можно было оставить добрые слова для взрослых и детей, которые находятся на лечении в социальных учреждениях. Гости фестиваля написали более 1000 пожеланий на бумажных журавликах.

На фестивале гости могли не только помочь другим и узнать о помощи - но и развить собственные умения и таланты. Здесь прошли занятия по актерскому мастерству, культуре речи и пению, танцам, тренинги по личной эффективности, и даже мастер-классы по граффити. Не забыли и о культуре народов России: отдельные занятия посвятили колокольному звону, изготовлению русских народных кукол и росписи матрешек, а на подиуме фестиваля проходили танцы народов Кавказа.

За девять дней фестиваля на его площадках прошло 290 мастер-классов Фото: предоставлено организаторами

Среди лекторов фестиваля были члены Общественной палаты РФ, лидеры крупнейших благотворительных фондов, представители медиасреды и известные эксперты-практики.

5 сентября в парке прошел большой благотворительный концерт. Заслуженная артистка России, член Общественной палаты Диана Гурцкая со своими воспитанниками исполнила гимн фестиваля «Добрые люди». На сцене также выступили более двух десятков артистов, ставших популярными в YouTube и TikTok.