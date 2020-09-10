Авиаэксперт: Арест наших самолетов — как продажа участков на Луне

Ни счета компаний не заблокируют, ни самолеты не арестуют. «Авиационную войну» никто нам объявить не готов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Киеве продолжают играть в виртуальные игры. Фантомная «Прокуратура Автономной республики Крым» совместно с таким же мифическим «главным управлением СБУ в АРК» обратилась в суд с ходатайством об «аресте 65 самолетов-нарушителей» российских авиакомпаний.

Что натворили экипажи наших лайнеров? Они совершили страшное: со злокозненной регулярностью доставляли тысячи россиян из городов всей РФ в российский же Симферополь - без разрешения незалежной.

Поскольку у сидящих в Киеве, но отвечающих за Крым «следопытов» последние 6 лет конкретных дел нет, они отслеживали, кто именно и откуда летает на полуостров. И насчитали аж 40 (!) росийских авиакомпаний, доставлявших пассажиров в южный край: «Это нарушает международные правила полетов и законодательство Украины». Вот беда: Киев с 2014 года «закрыл воздушное пространство» над Крымом и «прекратил функционирование аэропортов» - а самолеты все летают и летают. И миллионы людей уже перевезли туда и обратно...

Чем грозит решение украинского суда для тех, кто летает в Крым — об этом «КП» спросила у заслуженного летчика России Юрияи Сытника.

- На 65 бортов российских авиакомпаний, летающих в Крым, наложен арест.

- Это то же самое, что продавать участки на Луне. Украина выставляла счета за базирование нашего Черноморского флота в Крыму. Теперь «арестовывает» лайнеры десятков российских авиакомпаний, летающих на полуостров. И фактически, и юридически это решение — ничтожно. Люди в высоких кабинетах в Киеве живут в нереальном мире. Украине стоило бы посмотреть на отношения больших стран. Вот Китай обижается на нас за то, что мы не делимся технологиями по новым самолетам. А нам это не нужно — и мы можем позволить себе такое позицию. При том что 15 лет с 1985 по 2000 только ленивый не тянул из нас авиационные секреты.

- Для экипажей и пассажиров самолетов, летающих в Симферополь, для руководства авиакомпаний решение Киева угрозу несет?

- Конечно, нет. И если эти самолеты будут совершать рейсы, например, в страны Европы и Азии — им тоже бояться нечего. Может быть, прокуроры некоторых «дружественных» Украине стран попытаются выступить за то, что вот эти конкретные лайнеры подпадают под санкции на арест. Но фактического значения это иметь не будет. Все понимают, что возможен «ответный арест» воздушных судов. Такого никто допустить не посмеет.

- Ни одна наша компания не пострадает?

- Нет. Я каждый год летаю с семьей в Крым. Ни я, ни представители авиакомпаний не обращают никакого внимания на инсинуации со стороны Украины в СМИ. Это сотрясение воздуха. Боссы в Киеве от злобы и бессилия изгаляются как могут. Но ни одна страна Европы или Азии их до сих пор в этом направлении не поддержала. Ни счета компаний не заблокируют, ни самолеты не арестуют. «Авиационную войну» никто нам объявить не готов.