«Омолодилась!»: 71-летнюю Аллу Пугачеву подозревают в новой пластике

Алла Борисовна не так давно заверила поклонников, что не будет ложиться под нож пластического хирурга

У Максима Галкина уже не первый месяц выходит на Ютубе шоу «Музыкалити», где маститые и молодые звезды обсуждают между собой новинки хит-парадов. На сей раз выпуск шоу возглавил тренды Ютуба и собрал более 2 миллионов просмотров за сутки. А все потому, что Максим позвал в студию свою жену Аллу Пугачеву. А молодое поколение в программе представил рэпер Баста, под крылом продюсерского центра которого, собственно, и выходит эта программа.

Алле Борисовне внезапно понравился в ходе шоу модный рэп-исполнитель Скриптонит, ему артистка поставила высший балл, пожурив лишь певца за невнятную дикцию.

- Но тембр очень сексуальный! - заметила звезда.

Между тем блогеры обсуждают не только фирменное чувство юмора Примадонны, но и то, как молодо выглядит 71-летняя певица.

- Омолодилась, наверное, пластику сделала. Такая красотка! - пишут в комментариях к шоу подписчики Галкина.

Однако Алла Борисовна не так давно заверила поклонников, что не будет ложиться под нож пластического хирурга.

-Врачи запретили из-за диабета и сердца. Буду стареть красиво. Мне повезло, муж любит меня любой. Рядом со мной настоящий мужчина, - говорит о Максиме Галкине народная артистка.