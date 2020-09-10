Блеф для Михаила Ефремова: Пять пунктов в защиту Эльмана Пашаева

Слишком уверенно и старательно закапывал себя актер с момента ДТП, задолго до него и во время финального эпизода с вердиктом Фото: Иван МАКЕЕВ

Давайте честно: у Михаила Ефремова не было никаких шансов на мягкий срок. Ни-ка-ких.

Даже если бы все материалы дела сгорели, а судебная база данных была бы размагничена гигантским магнитом (см. сериал «Во все тяжкие»), даже если бы Кони, Плевако и Руденко объединились на том свете, чтобы помочь актеру, ничего бы из этого не вышло.

Слишком уверенно и старательно закапывал себя актер с момента ДТП, задолго до него и во время финального эпизода с вердиктом.

Только из любви к здравому смыслу стоит сформулировать как минимум пять пунктов в поддержку адвоката Пашаева. Линия защиты которого была, прямо скажем, авантюрной.

1. Меньше 5 лет бы все равно не дали

Стоило приговору прозвучать, как из почвы повыползали, как водится, «грибочки» — десятки экспертов. В диапазоне от актера Оскара Кучеры (не путать с адвокатом Анатолием Кучереной) до правозащитников. Суть их экспертизы такая: «Эх, Михаил Олегович, ну что ж ты за адвоката выбрал? Сидел бы сейчас под домашним арестом, на худой конец чалился бы в больничке».

Все круто, но нет.

Загляните в состав пункта «а» ст. 264 ч.4 УК РФ, по которой судили Ефремова: от 5 лет лишения свободы.

Не до пяти, не вместо пяти, а от пяти. О каких трех с половиной на условке шла речь?

2. От особого порядка подсудимый отказался сам

Существует такая процессуальная уловка, помогающая смягчить наказание обвиняемому. Особый порядок рассмотрения дела. Это когда человек совершил преступление, опомнился, осознал, покаялся, написал чистосердечное и в суде даже не защищает себя, признав вину целиком и полностью. Таким послушным и порядочным преступникам, экономящим время суда, закон идет навстречу — и больше 2/3 от максимального срока назначать им нельзя.

Но Верховный суд давно просил отменить эту сладкую возможность для тяжких преступлений и президент поддержал предложение подписью — с 31 августа эта лазейка закрыта. Ефремов, конечно, мог еще успеть. Но разве он сотрудничал со следствием? Отказывался от судебного разбирательства? Или с самого начала после пьяной клоунады устроил уже трезвую — со сложной драматургией, и в итоге договорился до отказа от вины?Обвиняемый должен быть заинькой, чтобы заслужить особый порядок. В данном случае и речи об этом не шло.

Не Пашаев дотянул до того, что Ефремов пролетел мимо возможности снизить срок, а сам актер к этому ни разу не стремился, запутавшись в изменчивом желании искупить вину. Юлить Михаил Олегович начал сразу - возможно, от шока, потерянности, страха, это объяснимо. Да и честно взойти на Голгофу далеко не каждый сможет.

Но шанс на уменьшенный срок он отобрал у себя сам.

Только из любви к здравому смыслу стоит сформулировать как минимум пять пунктов в поддержку адвоката Пашаева Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. Актер понимал, зачем Пашаев это делает

Что делал Пашаев? Блефовал с самого начала, цепляясь за абсурдные детали (мол, нет записи, где видно, как из-за руля выходит обвиняемый). Была ли его затея великой авантюрой, с учетом всех улик, отягчающих обстоятельств и экспертиз, сработавших против актера? Безусловно. Знал ли об этом Ефремов? Естественно. И не смейте унижать актера — он много пил, но он не дебил. Прекрасно отдавал себе отчет, какую партию они с линией защиты разыгрывают. Пашаев дал нам такой процесс, который мы заслужили. С левыми свидетелями, шаманами и бубнами, вербальными трэш-перебранками, майбахами и электросамокатами, а еще Никитой Джигурдой (Алексей Панин невовремя отлучился в Испанию). Это был суд имени Виктора Пелевина — дистиллированный паноптикум. Другого и быть не могло. Забыли, в какое время живем? У нас не было шансов на иной процесс: спокойный, взвешенный и достойный. Контексту эпохи отвечал именно такой. Над пафосом и самоуверенностью Эльмана Пашаева смеялись все громче и громче, считали лицензии, которых его лишили, вспоминали громкие провалы. А он гнул свою линию. Как продавец, упорно впаривающий Abibas как Adidas: «Рафик такой Гуччи тебе пошьет, сам Шанель завидовать будет!». Он верил в миф, и в этом был единственный шанс Ефремова. Пойти ва-банк, заявив, что актера за рулем не было. Только безумец мог поверить в такое. Или Эльман Пашаев.

А вот Ефремов до конца поверить не смог, потому что на самом деле чувствовал вину, и ничего не вышло. Процесс походил на белорусский «перехват» переговоров западных разведчиков, записанный словно для американского фильма про русских: дикий фальшак, подтасовки, пошлые вбросы про попытку суицида актера, инсульт и реанимацию. Лучшие сценаристы наверняка уже пишут сериалы по мотивам реальных событий.

4. Ефремов шел к этому приговору годами

Гигантский ком, который актер лепил много лет, катился вниз с превышением скорости и развалился на куски — и ни один Эльман Пашаев не в силах его остановить. О скольких происшествиях мы не слышали, потому что там обошлось без трупов? Сколько других пьяных ДТП не были оформлены по протоколу?

Все любили белого Ефремова — доброго и веселого выпивоху, типичного русского гуляку, но закрывали глаза на темного, который дебоширит на «Кинотавре» и в аэропортах, материт зрителей со сцены и орет в мегафон на омоновцев. Весело было смотреть и репостить такие видео? Убойный аргумент «Что же теперь, всех, кто выпил, сажать?» обсуждать всерьез может только конченый демагог. Прокатитесь в село Кузьминское Рязанской области, где похоронили Сергея Захарова, и на кладбище задайте эти вопросы. Лучше вслух.

Это тот редкий случай, когда «адвокат дьявола» нуждается в оправдании Фото: Иван МАКЕЕВ

5. Это было саморазоблачение

Если после перечисленных выше аргументов нужны еще, то вот главный и единственно важный. Суд раздел Ефремова донага. Он явил истинное существо, скрытое за маской добродушного пропойцы. Актер, у которого был шанс красиво отыграть свою главную роль, малодушно отказался от этого в пользу призрачного шанса на освобождение, а потом еще более мерзкой позиции — «меня подставили». Хочется спросить: «А если бы не Пашаев, то что? Захаровы бы еще и доплатили за смерть отца семейства?»

Этот процесс стал проверкой для всех.

Михаила Олеговича — в первую очередь.

И вместо совестливого, как настаивал Иван Охлобыстин, человека, мы увидели кривляющегося и озлобленного, вдобавок очень плохого актера - во время съемки якобы скрытой камерой на кухне (слитой Пашаевым федеральному каналу) он даже не смог не заглянуть в нее, чтобы не спалиться.

В преддверии приговора на «тайном совещании» с адвокатом Ефремов даже не думает каяться за содеянное. Он жалуется на сообщения злопыхателей, грозится не оставить ни копейки сыну погибшего Захарова и глумится над родственниками, пришедшими с перепугу в ток-шоу «Пусть говорят». Допускает странные антисемитские шутки в адрес «Шугы Добговинского», как он называет адвоката потерпевших за спиной. А в глаза на суде - Добросвинским.

Роли этого Ефремова любит вся Россия?

Пашаев вел королевский блеф, потому что Ефремов на это согласился. Проронить парадоксальное зернышко — а вдруг и не актер за рулем был вовсе? — в головы многих наивных зрителей адвокат сумел. Потому что сохранить живого Ефремова для публики — задача куда более сложная и важная, чем уберечь его от тюрьмы.

И по сути Пашаев единственный, кто не отказался от Ефремова. А вот актерская братия не стала устраивать митингов в защиту. Дочь в разгар суда уехала защищать свободу в красно-белом

Минске, пока черно-белого папу в суде поддерживали верные друзья: Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев. Старший сын отдыхал на Алтае и выкладывал пафосные посты про актерский дар, негативные эмоции и паттерны поведения.

Ни капли злорадства после этой жуткой истории выдавить из себя невозможно. Каждый из нас — как айфон: может внезапно сесть. Только не надо при этом искать ближайшего Эльмана Пашаева, чтобы повесить на него всех собак.

Или не заключайте сделок с дьяволом, или не просите потом аннулировать договор, потому что мелкий шрифт не разобрали. P.S. Если вы до сих пор всерьез считаете, что Пашаев «утопил» Ефремова, вспомните последнее слово актера. Гражданин, столько лет боровшийся с режимом, кичился тем, что не звонил высокопоставленным друзьям: «Тут говорили, что я отмазывался, что я пользовался «телефонным правом», но нет, этого не было. Если бы это было, суда бы не было».

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