Наталья Алексеевна Сергунина. Фото: Александр КАЛАШНИКОВ

Москва вновь демонстрирует экономическую стабильность, чему, похоже, не мешает даже пандемия коронавирусной инфекции. Так, по итогам первых шести месяцев 2020 года объем инвестиций в основной капитал столицы составил больше 1 триллиона рублей, превысив на 8,2% прошлогодний показатель. Столь благоприятные для развития мегаполиса темпы роста, в том числе доходов населения и промышленного производства, московские власти объясняют грамотным распределением финансирования и широким спектром программ поддержки бизнеса. Задел для этого начал создаваться с 2010 года и связан с назначением на должность мэра Москвы Сергея Собянина и приходом его команды. Нынешний руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, курирующая ряд вопросов взаимодействия с предпринимательским сообществом и связанные с ними проекты и программы развития, как никто другой знает, какой нелегкий путь пришлось пройти, прежде чем российская столица приобрела статус современного мирового мегаполиса.

Опытный управленец

В правительство Москвы Сергунина пришла 26 октября 2010 года – это дата назначения Натальи Алексеевны заместителем столичного градоначальника и одновременно руководителем Департамента имущества. К этому моменту у нее был накоплен серьезный управленческий опыт: с 2000-го она четыре года проработала в Минимуществе России, откуда с должности замначальника отдела Департамента правового обеспечения перешла в Росимущество, заняв пост главы Управления недвижимого и движимого имущества. В команду Собянина уходила уже с должности замруководителя федерального агентства.

Общение Натальи Сергуниной с Сергеем Собяниным. Фото: Александр КАЛАШНИКОВ

Сама Сергунина Наталья по образованию юрист – окончила МГУ имени М.В. Ломоносова. Выбор профессии, казалось, был предопределен, поскольку в семье юриспруденции посвятил жизнь отец, Алексей Кимович, известный адвокат, в прошлом судья военного трибунала. Деятельностью в области права занимались и другие родственники вице-мэра.

С тех пор приобретенные во время учебы в вузе знания и накопленный на госслужбе предыдущий опыт Сергунина успешно применяет в столичном правительстве, где непосредственно вопросами имущественно-земельных отношений она занималась вплоть до 19 сентября 2018 года, когда перешла в аппарат мэра и правительства Москвы.

Экономика большого города

Чтобы вывести экономику столицы на качественно более высокий уровень, нужны были масштабные преобразования, основанные на интенсивном использовании всех имеющихся ресурсов. Также требовалось создать резервы производительности труда, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности региона, поддержки предпринимательства и развития потенциала наиболее перспективных отраслей.

При участии Натальи Сергуниной, несколько лет возглавлявшей экономический комплекс, были реализованы ключевые проекты, которые вывели столицу на траекторию устойчивого роста, что дало возможность обеспечить сбалансированный городской бюджет. К 2018 году более чем в полтора раза выросли инвестиции в городскую экономику, а доходы в казну увеличились на 89%. В итоге Москва вошла в десятку мировых мегаполисов по объему валового регионального продукта и в пятерку наиболее привлекательных городов Европы для иностранных инвестиций (по версии Financial Times). При этом удалось существенно снизить зависимость от «нефтегазовых доходов» - с 17 до 4%, что дало большую свободу при формировании бюджетной политики, а объем инвестиций в основной капитал вырос до рекордных 1,97 триллиона рублей (на 77% больше чем в 2010 году). По итогам 2019 года этот показатель уже составлял 2,9 триллиона рублей, а прямые иностранные инвестиции, в том числе из Германии, Франции, Италии, Австрии и т.д., превышали 251,5 миллиарда долларов.

Не обошлось и без принятия комплексных мер поддержки бизнеса. Они были отражены в антикризисном плане правительства Москвы, утвержденном в 2015 году. Со слов Натальи Сергуниной, была создана подробная дорожная карта, впоследствии трансформировавшаяся в системную работу с бизнесом, которая позволила развиваться двустороннему взаимодействию. «Получилась дорога с двусторонним движением: мы слышали бизнесменов, а они давали нам обратную связь по совместной работе», - как выразилась вице-мэр.

В частности, документ предусматривал:

меры господдержки для создания и развития промышленных зон в приоритетных с точки зрения импортозамещения отраслях, то, что сегодня называется «технопарками»;

введение различных льгот, субсидий и рассрочек по арендным платежам, что было особенно актуально для устойчивости реального сектора экономики;

отмена избыточных административных барьеров и упрощение процедур регистрации юридических лиц.

Как результат, к примеру, инвестиции, привлеченные предприятиями, имеющими статус технопарка, а также промышленного комплекса и якорного резидента, за последние пять лет составили 98 миллиардов рублей.

В период пандемии город принял дополнительные меры, чтобы помочь предпринимателям. Столичным правительством были разработаны четыре пакета мер поддержки, которые касаются выплаты компенсаций по налогу на имущество, предоставления отсрочки авансовых платежей, помощи в кредитовании, а также субсидирования малого и среднего бизнеса.

Кластер притяжения

За последние 10 лет в Москве созданы все условия для успешного ведения бизнеса любого масштаба. Развитие получили и различные проекты и программы по поддержке предпринимательства. Один из них – Московский инновационный кластер (МИК) – создан для развития инновационных производств и взаимодействия между субъектами бизнеса, образовательными и научными организациями и городом. В свое время Сергунина Наталья сформулировала цель МИК – объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей, чтобы способствовать ускоренному внедрению новых технологий и прорывных решений.

Для создания базы, куда входят компании-производители, разработчики, исследователи и т.д., был запущен портал iMoscow. С помощью электронной платформы можно быстро и удобно найти необходимую информацию о новейших разработках, связаться со специалистами для дальнейшего сотрудничества. На сайте собраны сведения о технопарках, научных центрах, испытательных лабораториях, а также о федеральных и региональных программах поддержки и порядке участия в них.

На июль 2020 года статус участника МИК получили уже более 10 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве. Еще свыше 5,5 тысяч субъектов бизнеса из других регионов стали партнерами кластера.

Вице-мэр Москвы Наталья Алексеевна Сергунина. Фото: Александр КАЛАШНИКОВ

Всегда на связи

Помощь малому и среднему предпринимательству (МСП) – одно из ключевых направлений в работе московского правительства. По данным Сергуниной Натальи, на июнь 2020 года в столице было зарегистрировано свыше 770 тысяч субъектов МСП. Включенные в реестр представители малого и среднего бизнеса имеют право претендовать на поддержку, как на региональном уровне, так и на федеральном, а также получают доступ к широкому набору программ правительства Москвы. Как уточнила Наталья Алексеевна, это 13 видов субсидий, кредиты на льготной основе и рефинансирование ставок.

Также всестороннюю поддержку начинающим бизнесменам оказывают специалисты Центра услуг для бизнеса, открывшегося еще в 2012 году. В настоящее время такие центры работают в каждом административном округе. Они помогают подготовить пакет необходимых уставных документов для регистрации, консультируют по налогам и бухгалтерским вопросам, изменениям в законодательстве и т.п. Как отметила Сергунина Наталья, с начала 2020 года предприниматели получили более 75 тысяч бесплатных консультаций.

Кроме того, столичным предпринимателям доступны различные онлайн-сервисы, оптимизирующие работу, и образовательные проекты, повышающие профессиональные компетенции:

Онлайн-акселератор МБМ;

Стартап-школа МБМ;

Онлайн-академия МБМ;

Бизнес-уик-энд и многие другие.

Чтобы начать обучение, необходимо зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru. С учетом нынешних реалий практически все ключевые бизнес-программы с весны этого года были переведены в дистанционный формат. Тем не менее работа не остановилась – с начала года предприниматели поучаствовали в более чем 700 образовательных программах.

Экспортные горизонты

Московский экспортный центр (МЭЦ) - еще один проект, реализованный при участии Натальи Сергуниной, главная цель которого – обеспечить поступательное развитие бизнеса и сохранить набранные темпы экономического роста. Он был создан в 2017 году и работает по принципу «единого окна». Таким образом, компании получают финансовую, информационную и организационную поддержку, а также возможность поучаствовать в мероприятиях в рамках программы «Сделано в Москве».

В приоритетах центра – продвижение продукции столичных компаний на российский и международный рынки. Уже сейчас предприниматели установили прочные торговые связи с партнерами из Германии, Великобритании, Казахстана, Индии, США и многих других. Компьютеры, автомобили, оптику, медоборудование и еще десятки категорий товаров столичных предпринимателей закупают около 190 стран. Причем с зарубежными дистрибьюторами сотрудничают не только крупные фирмы, но и небольшие организации. «Город поддерживает экспортеров на всех этапах - субсидиями, льготами, подготовкой кадров и созданием современной инфраструктуры», – неоднократно подчеркивала Сергунина.

Одним из проектов МЭЦ является Московская школа экспортеров, где проходят бесплатные семинары и обучающие тренинги, круглые столы и конференции. Кроме того, с 2016 года столичное правительство дает возможность перспективным экспортерам бесплатно участвовать в престижных российских и зарубежных выставках.

Новый формат профобразования

Для «умного» города нужны профессиональные кадры, которые в столице начинают готовить прямо со школы, сохраняя преемственность образования на всех последующих ступенях. По словам Натальи Сергуниной, «в лидерах окажется тот, кто сможет обеспечить баланс занятости населения и производительности труда – одного из важнейших факторов экономического роста». Так в Москве была создана сеть детских технопарков, ставших площадками дополнительного образования по самым перспективным и востребованным направлениям – новым материалам, микроэлектронике, нанотехнологиям, креативным индустриям, робототехнике, 3D-моделированию и многим другим. Сейчас их уже 18, и со временем будут открываться новые.. В планах также создание экспериментальных онлайн-курсов по популярным специализациям.

С наиболее успешными учениками компании-партнеры, в числе которых госкорпорация «Ростех», концерн «Алмаз-Антей», компания «РЕНО Россия», Космический центр имени М.В. Хруничева и многие другие, заключают так называемые «отложенные трудовые договоры». Так что проблем с трудоустройством у талантливых ребят точно не будет.

Помимо детских технопарков уникальной площадкой для ознакомления и получения различных специальностей является «Техноград», открытый в 2018 году на ВДНХ. В прошлом году кластер посетили больше полумиллиона человек, здесь было реализовано 1,5 тысячи образовательных программ и выдано больше 250 тысяч сертификатов.

Максимум практики - так организаторы характеризуют принципы работы современного комплекса, представляющего собой «супермаркет профессий». В общей сложности их больше 40, и все они разместились в шести тематических павильонах:

«Сервис»;

«Арт»;

«Урбан»;

«Цифра»;

«Пром»;

«Бизнес».

Преподают в «Технограде» ведущие специалисты крупнейших российских предприятий, по сути, будущие работодатели, которые сами и готовят программы с учетом опыта и реальных потребностей профильных отраслей.

Всесезонный туризм

Все последние годы более заметным становился вклад туризма в городской бюджет. Так, по итогам 2019 года столицу посетили больше 25 миллионов туристов - почти на 1,5 миллиона больше в сравнении в 2018 годом, хотя год проведения Чемпионата мира по футболу также был в свое время рекордным.

О туристической привлекательности города эксперты, как правило, судят по знаковым объектам. Для Москвы в этом смысле самый яркий пример - это возрождение ВДНХ. Приезжавшие в 2017 году в столицу эксперты ЮНЕСКО высоко оценили качество проведенных работ, а к тому времени уже было восстановлено семь исторических павильонов. «Мы бережно, очень внимательно, под патронатом авторитетных специалистов возрождаем историческое наследие и развиваем угасавшие территории ВДНХ», - отметила тогда Сергунина Наталья. Несмотря на то, что реставрация продолжается, культовая советская площадка уже вернула себе былую славу, и ее посещаемость выросла до 33 миллионов человек в год.

Эксперты отмечают, что столица притягивает путешественников не только в дни проведения грандиозных мероприятий или пиковые сезоны. Столица неоднократно попадала в топы городов, интересных для посещения осенью или зимой - казалось бы, не самое туристическое время. Объясняется это тем, что различные тематические фестивали и мероприятия одного только проекта «Московские сезоны» делают столицу интересной вне зависимости от времени года. В результате среднегодовая загрузка отелей достигает почти 80%, не уступая Лондону и Парижу, а вклад туризма в городскую казну в 2019 году составил 147 миллиардов рублей.

На этом фоне вполне закономерным выглядит тот факт, что Москва в конце 2019 года завоевала «туристический Оскар» в номинации «Лучшее туристское направление. Город» - престижнейшей международной премии World Travel Awards. Обойдя таких конкурентов как Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Рио-де-Жанейро, Париж и других.

Главное увлечение Натальи Сергуниной

Безусловно, успехи в любом начинании достигаются не только трудолюбием, но и любовью к своему делу. А когда это дело непосредственно связано с родным городом, то удовлетворение от проделанной работы возрастает в разы. Это в полной мере относится к Наталье Алексеевне Сергуниной, которая родилась в Москве, 22 августа 1978 года. Правда, семье по долгу службы отца пришлось помотаться по военным гарнизонам по всей стране, но окончила Сергунина именно столичную школу, с серебряной медалью, а в 2000 году – с отличием юрфак московского университета.

С детства вице-мэр увлекается горнолыжным спортом. В юном возрасте также занималась дзюдо, училась в музыкальной школе. И сегодня о Сергуниной можно говорить, как о человеке, который не перестает заниматься саморазвитием. К примеру, она следит за театральными событиями, посещает выставки. В число ее хобби входит кулинария, а также чтение книг. Но, пожалуй, Москва – все-таки остается главным увлечением вице-мэра – и в работе, и в отдыхе.