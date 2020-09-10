В России запустят тотальную маркировку пива: К чему это приведет

Главные аргументы ведомства — маркировка сделает рынок прозрачным, на нем не останется нелегальной продукции Фото: Иван МАКЕЕВ

Минпромторг решил обложить акцизами всю алкогольную продукцию — начать с пива и далее по списку. Министр Денис Мантуров уже заявил об этом на совещании с участием президента — так что обратной дороги нет. Сейчас маркируются лекарства, шубы и другие меховые изделия, обувь и табачная продукция, На очереди — шины, парфюмерия и фототовары, на них марки начнут ставить уже до конца этого года. А с января 2021-го очередь дойдет и до молочной продукции и изделий легкой промышленности. «До трусов уже добрались!» чертыхаются противники нововведений.

Однако Минпромторг последовательно гнет свою линию. Главные аргументы ведомства — маркировка сделает рынок прозрачным, на нем не останется нелегальной продукции, каждое изделие пройдет через кассовый аппарат, таким образом, бюджет будет лучше наполняться акцизами, налогами и прочими сборами.

- По разным оценкам, сегодня объем нелегального пивного рынка в России может составлять от 5 до 12% в зависимости от региона, а потери бюджета от невыплаченного акциза могут достигать 22 млрд рублей в год, - сообщили «КП» в Минпромторге. - За последние четыре месяца 2020 года было изъято около 450 тысячи литров пива, это почти миллион бутылок незаконной продукции.

При этом в ведомстве отметили, какой положительный эффект даст полное «обеление» рынка. Прибыли легальных производителей вырастут на 2,5-3 млрд руб, будет создано до 1,7 тыс. новых рабочих мест, налоговые поступления увеличатся на 20 млрд руб в год.

Однако многие эксперты настроены к маркировке скептически.

- Государство ничего от этого не получит в финансовом плане, никаких дополнительных акцизов, - сказал «КП» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Роста легального пивного рынка не будет, нелегальная продукция уйдет в нелегальную розницу и будет обклеена нелегальными марками. Так что заработают производители этого оборудования, а не государство.

Кроме того, маркировка приведет к удорожанию продукции — нужно будет окупить оборудование и труд людей, работающих на нем.

Кстати, в СССР к 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции было выпущено пиво повышенной крепости с гордым названием «Наша марка». Получается, напророчили.