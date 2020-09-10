"Купальник очень большой и не ваш": с Екатериной Климовой случился конфуз на пляже

Екатерина Климова решила продлить лето и отправилась понежится в Турцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Климова решила продлить лето и отправилась понежится в Турцию. 42-летняя актриса для отдыха выбрала курортный Сиде. Звезда остановилась в пятизвездочном отеле, расположенном на самом берегу Средиземного моря в сосновом бору. На территории гостиницы есть рестораны, бассейны и даже собственный аквапарк.

Екатерина Климова поделилась в блоге серией снимков из райского уголка. На одном из фото она сидит на террасе номера и завтракает. На столе звезды оказалась свежая выпечка, сыры, сливочное масло, мясные деликатесы, сухофрукты и сок.

"Красота какая! Все уже позавтракали, кроме нас", - поведала 42-летняя актриса, облаченная в белый махровый халат.

Она не стала рассказывать, с кем приехала на отдых. Но ранее заявила, что ее четверо детей остались дома, в Москве. "Только когда приезжаешь на отдых без детей, приходит понимание, как важно, чтобы в отеле был тихий бассейн", - написала она под ярким кадром.

На фото Климова предстала в телесного цвета купальнике на пляже. Она позировала перед камерой, выставив вперед бедро с татуировкой.

Правда, поклонники обратили внимание, что их кумира подвел купальник не по размеру. "Купальник, конечно, отстойный", "Купальник жесть", "Прежде чем в таком купальнике выставляться, надо сначала посмотреть на себя со стороны", "Ужасный купальник, выкиньте его!", "С купальником беда", "Купальник не к вашему лицу", "Купальник очень большой И не Ваш!", - указали актрисе на конфуз фолловеры.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Первенца Елизавету актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым в 2002 году. Но спустя два года после появления на свет дочери супруги развелись. Во второй раз Екатерина вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом браке родились сыновья Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. Брак с Петренко распался в 2013 году. В июне 2015 года Екатерина вышла замуж за актера Гелу Месхи. Актриса подарила мужу дочь Беллу. Но и эти отношения Климовой продлились недолго. Супруги развелись 28 июня 2019 года.