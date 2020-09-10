«Путин читает газеты как любой нормальный человек»: Песков рассказал о «хрустящей» прессе для президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал пресс-конференцию для региональных СМИ. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал пресс-конференцию для региональных СМИ. И в этом общении поднимались вопросы, которые журналисты центральным изданий задают нечасто.

О ПУТИНЕ И ГАЗЕТАХ

- Да, Путин читает газеты. Зачем он это делает? Ну, любой нормальный человек читает газеты, особенно если вы руководите такой страной, как Россия, огромной, вы не можете газет не читать. Президент смотрит как электронные версии газет, так и читает бумажные. Он и интернет смотрит. Но конечно, знаете, наверное, вот с моей точки зрения все-таки он относится к той категории людей, которые должны обязательно хрустящую газету взять в руки. Особенно, когда он перемещается, когда он в самолете или в вертолете.

ОБ ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

- Мы с вами в целом живем в век ложной информации, фейков и заказных информационных упражнений. Относиться у ним нужно соответствующим образом. Реальное положение дел говорит о том, что Петербург очень достойно прошел через острый период "ковидного" кризиса. Все эти заказные кампании - это одно, а реальное положение дел - это другое. А мы руководствуемся именно реальным положением дел

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ПИТЕРА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- Это должна быть инициатива самих регионов, сверху никто ничего навязывать не может и не должен. Пока в плане изменения границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области никаких движений нет. Поверьте, в Кремле никто не собирается навязывать регионам какие-то решения в плане изменения границ или объединения. Потребность в этом плане должна вызревать снизу, в самом регионе, по-другому здесь абсолютно быть не может.

О МАНЕВРАХ СААКАШВИЛИ

- Саакашвили никому ни успеха, ни удачи не принес. Саакашвили принес большую трагедию своей стране - Грузии. Саакашвили наделал много всего, граничащего с цирком, хотя это, наверное, смех сквозь слезы, на Украине, где он был трудоустроен. Вряд ли появление Саакашвили на политической арене какой-либо страны может иметь положительные последствия, скорее - только отрицательные. Главное, чтобы он снова каких-то дров не наломал в своей Грузии, а что касается нашей страны, то вряд ли такая одиозная личность может причинить какой-то вред нашей страны.

О ПЕРЕЕЗДЕ ГОССОВЕТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

- Пока никаких решений на этот счет не принималось. Когда Госдума выйдет с каникул, будет начата работа над законопроектом, изменениями в законодательстве, которые необходимо принять после внесения поправок в Конституцию. Пока мы не говорим о переезде в Санкт-Петербург, не о выборе места. Это сложный экспертный процесс.

О ПРИЗНАНИИ КАЗАКОВ НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ

- Я не знал, что это настолько острая тема. Мне неизвестно, чтоб этот вопрос обсуждался в руководстве страны. Я никогда об этом не слышал, не сталкивался с документами на этот счет. По всей видимости, если есть такое намерение, то нужно понять, является ли это единодушным порывом. И если является, то нужно выйти на руководство региона, руководство страны, сформулировать и конкретно поставить этот вопрос.