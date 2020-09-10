«Программа хорошая»: глава Минстроя рассказал, при каких условиях могут продлить льготную ипотеку под 6,5%

Глава Минстроя Владимир Якушев Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Окончательное решение, завершать ли программу льготной ипотеки под 6,5%, еще не принято. Оно будет зависеть от нескольких факторов. Об этом рассказал журналистам глава Минстроя Владимир Якушев на пресс-конференции в рамках международного инвестиционного форума Proestate.Live.

- Меня уже про это сегодня несколько раз спрашивали, - сказал министр, отсылая к своему выступлению на пленарной сессии форума. - Будет оценен экономический эффект от программы, и, в зависимости от этого, приняты все дальнейшие решения. Ну а также в зависимости от возможностей федерального бюджета поддержать данную программу.

При этом глава Минстроя заметил, что и застройщики, и представители регионов, и те, кто собственно уже воспользовался льготной ипотекой, говорят, что программа хорошая.

- Хотелось бы, чтобы эта программа была продлена, - высказал свое мнение Владимир Якушев.

Программа льготной ипотеки на покупку новостройки действует с конца апреля. По ней можно получить кредит по ставке не выше 6,5% годовых. Что важно, программа рассчитана не на какие-то определенные социальные категории населения, а на всех, кто собирается покупать жилье в новом доме. Пока срок ее окончания - 1 ноября 2020 года.

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