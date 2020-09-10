Самое необычное превью к дерби: день рождения жены Федуна, карманный судья и «высокие» отношения тренеров

Карасев судил четыре дерби. ЦСКА в них не выиграл ни разу – 3 ничьи, одно поражение. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В воскресенье в 19:00 состоится главное дерби российского футбола: ЦСКА – «Спартак». «КП» - о тех нефутбольных вещах, которые стоит знать, если вы в 19:00 собрались включить спортивный ТВ-канал.

СУДИТЬ БУДЕТ «КАРМАННЫЙ АРБИТР ГИНЕРА»

Это прозвище приклеилось к судье Сергею Карасеву 7 лет назад. Он обслуживал дерби ЦСКА и «Спартака», не удалил Игнашевича, поставил пенальти на последних минутах в ворота команды Валерия Карпина, и нарвался на глобальный скандал. Легендарная фраза фанатов «Гинер все купил» зазвучала с новой силой, и в списке покупок президента ЦСКА судья Карасев шел первым номером. Вряд ли фанаты «Спартака» правы в своих подозрениях. Карасев судил четыре дерби. ЦСКА в них не выиграл ни разу – 3 ничьи, одно поражение.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЖЕНЫ ФЕДУНА

Вокруг «Спартака» все больше обсуждают Зарему Салихову – нынешнюю спутницу жизни Леонида Федуна. Бывшая модель и звезда Playboy якобы переключилась с управления фондом «Спартак» - детям» на управление всем клубом, решает трансферные вопросы, покупает-продает футболистов, увольняет и нанимает топ-менеджеров. А в день дерби у Заремы – день рождения: 13 сентября ей исполняется 34 года. Что подарит «Спартак» жене своего босса?

Вокруг «Спартака» все больше обсуждают Зарему Салихову – нынешнюю спутницу жизни Леонида Федуна. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

ТЕДЕСКО И ГОНЧАРЕНКО НЕ ЖМУТ ДРУГ ДРУГУ РУКИ

Это принципиально. Все началось в прошлом году: «Спартак» обыграл ЦСКА в Кубке России, ошалевший от радости Тедеско чуть ли не бросил на шею тренеру соперников Гончаренко, а тот отказался жать коллеге протянутую руку. В июне уже ЦСКА обыграл «Спартак», и тут уже Тедеско принципиально не пошел поздравлять соперника. «Был бы Гончаренко женщиной, я бы первым предложил ему пожать руки», - заявил коуч «Спартака». И теперь в их соперничестве точно есть что-то личное.

КОКОРИН МОЖЕТ НАКОНЕЦ ДЕБЮТИРОВАТЬ ЗА «СПАРТАК»

Экс-заключенного на этой неделе снова вспоминали всем интернетом. Был пущен слух, что Кокорина вдруг возжелала купить итальянская «Рома» за 7 млн евро. Следующий слух убеждал в том, что Александр обещал сыграть за «Спартак» хотя бы один сезон. За этой веселой болтовней как-то забылось, что форвард с гигантской зарплатой (порядка 3 млн евро) не сыграл еще за красно-белых ни одного матча, а без него команда забралась на первое место. Выйти против ЦСКА – было бы красивым дебютом. Но нужен ли Кокорин «Спартаку» - это еще вопрос.

ВХОД В СИМВОЛИКЕ «СПАРТАКА» ЗАПРЕЩЕН

В ЦСКА честно предупредили – зрителей в красно-белом на трибуны не пустят, какие бы билеты на них на руках не были. Фанаты «Спартака» возмутились, но закон на стороне армейцев – во время пандемии они имеют право не пускать болельщиков гостей на стадион. А если кого заметят в красно-белом шарфе, штраф будет платить «Спартак».

Экс-заключенного на этой неделе снова вспоминали всем интернетом. Был пущен слух, что Кокорина вдруг возжелала купить итальянская «Рома» за 7 млн евро. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

НА ФАНАТОВ ОБЪЯВЛЕНА ОХОТА

В фанатских кругах считают, что полиция в последний год жестко завинчивает. Сообщений о задержании футбольных болельщиков действительно в последнее время стало больше. Каждый месяц на фанатов заводятся не только административные, но и уголовные дела. Если на внутренние драки «околофутбола», обходившиеся без увечий, ранее не обращали внимания, то теперь они под жестким надзором. Если прежде использование пиротехники не считалось серьезным правонарушением, то теперь за это могут задерживать. Под санкциями флаги Белоруссии, за скандирование на трибунах «Жыве Беларусь» выписываются штрафы.

Все это заставляет фанатов думать, что на них объявлена охота. Но случаются действительно большие трагедии. 8 сентября четверо фанатов ЦСКА получили очень серьезные сроки за драку на Курском вокзале, в которой погиб человек – от 6 до 11 лет строгого режима. Матч ЦСКА – «Спартак» из тех, где между фанатами точно будет искрить. У полиции в воскресенье наверняка будет много работы.