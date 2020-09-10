Случайные подруги Тарзана выкрали под шумок бриллианты Наташи Королевой

Наташа Королева вернулась из отпуска и не досчиталась бриллиантов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В семье Наташи Королевой случилось ЧП. Певица заявила о крупной краже после ухода случайных подруг своего мужа Сергея Глушко.

Наташа Королева вернулась из отпуска и не досчиталась бриллиантов на сумму около четырех-пяти миллионов рублей и трех тысяч евро. Пока 47-летняя певица наслаждалась отдыхом, к ее мужу Сергею Глушко, известному как стриптизер Тарзан, пришли две малознакомые женщины.

По информации 5-tv.ru, ЧП произошло еще в середине августа, однако известно об этом стало только сейчас. Королева сообщила, что в ее отсутствие в квартире были две знакомые ее мужа. Вероятно, дамы под шумок выкрали драгоценности заслуженной артистки.

Данные о произошедшем уточняются. Сам Тарзан отказался комментировать информацию о том, что его жена обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных украшений и денег из их квартиры в центре Москвы. "Откуда вы взяли? Коллеги пишут, вот у них и спрашивайте", - заявил стриптизер.

Отметим, Наташа Королева 17 лет живет в браке с Сергеем Глушко. Он стал ее вторым мужем. До этого певица жила с Игорем Николаевым. Они разошлись в конце 90-х. Развод Королевой и Николаева прошел мирно. Игорю досталась квартира в Майами, а Наташе - трехэтажный особняк в Крекшино, в котором она живет вместе с Тарзаном и сыном Архипом. Позже Тарзан и Королева купили квартиру в центре Москвы.