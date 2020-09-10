Екатерина Гамова: «Мечтала быть воспитательницей в детском саду»

Знаменитая волейболистка в начале учебного года поделилась с «Комсомолкой» своими мыслями об образовании и воспитании детей Фото: Андрей МИНАЕВ

- Катя, здравствуйте. Вопрос немножко необычный. Провели исследование, и оказалось, что только треть населения России работают по специальности. А вы по специальности работаете?

- Можно сказать, что да, по специальности.

- А что вы заканчивали?

- Физкультурный институт.

- Знания, полученные в физкультурном институте, помогают в работе?

- Я не думаю, что прямо знания помогают. Но мой диплом помог мне встать на так называемую ставку и получить зарплату. Потому что, если бы у меня не было спортивного образования, я бы не могла устроиться на работу, которой я сейчас как раз занимаюсь.

- Вы работаете в федерации волейбола?

- Я куратор молодежных сборных.

- Думаете куда-то еще поступать или в принципе этого достаточно?

- Поступать в университет – нет, но, может быть, какие-то курсы интересные для себя найду.

- А сборная России, где вы работали очень упорно главной спортсменкой, это хороший университет?

- Безусловно. Вообще вся карьера спортсмена – хороший университет, большой опыт, который пригодился множество раз. Тот опыт, который я приобрела, как спортсмен, я пытаюсь донести и поделиться им с молодыми игроками.

- И ваш совет тем спортсменкам, которые не успели еще получить высшее образование?

- Во-первых, никогда не поздно начать учиться, и сейчас для этого масса возможностей, например, таких, как онлайн-обучение, и в университетах удаленное обучение есть. Можно совмещать и спортивную карьеру, и учебу. По моему мнению, наш мир настолько многогранен, что сейчас даже не обязательно иметь высшее образование, просто можно выбрать себе какую-то интересную профессию и изучить ее, хотя мы все-таки приверженцы того, что у людей должно быть высшее образование.

- А в детстве вы кем мечтали быть?

- О, я хотела быть воспитателем в детском саду.

- У вас частично эта мечта осуществилась с рождением сына?

- Да, частично осуществилась.

- Не собираетесь ли вы и дальше реализовывать эту мечту?

- От этой мечты я уже не могу отказаться никогда в жизни, потому что мой ребенок всегда будет со мной, поэтому я навсегда останусь воспитателем в каком-то смысле этого слова... Ну, знаете, это такое странное ощущение, когда ты любишь своего ребенка, но не обязательно, что ты будешь любить всех остальных детей.

- Но вы хорошая воспитательница?

- Мне кажется, да. Это покажет жизнь и мой сын, когда он вырастет.

- Ему скоро исполнится годик, он уже что-то говорит про маму-воспитательницу?

- Про маму-воспитательницу он особо пока ничего не говорит, он только начинает разговаривать и говорит только те вещи, которые ему интересны. Ждем, когда он подрастет и будет излагать свои мысли уже достаточно осознанно.