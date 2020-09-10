Черный квадрат Малевича обнаружен на Меркурии

Черный квадрат расположен в одном из кратеров Меркурия. Фото: NASA

Черный квадрат – прямо, как у Малевича, только гораздо больше – размером 5 на 5 километров обнаружил на Меркурии известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring). Разглядел его на одном из снимков, который сделала автоматическая межпланетная станция NASA «Мессенджер» (Messenger).

Уфологи считают "квадрат", темнеющий в кратере, входом в подземную базу пришельцев.

Кратер с квадратом на глобусе Меркурия.

Исследователь не сомневается, что указав на таинственный объект, он предоставил 100-процентное доказательство того, что на Меркурии – первой планете от Солнца – орудуют пришельцы. По мнению Уаринга, «квадрат» являет собой вход внутрь некого пространства, расположенного под поверхностью. Например, ведет на базу. Возможно, заброшенную. Или на промышленное предприятие по добыче полезных ископаемых. Вход достаточно широкий для проникновения сквозь него больших космических кораблей.

В NASA никак не комментируют «археологическое открытие». Что называется, и ухом не ведут. Поэтому о реальной природе объекта можно только гадать. Скорее всего так выглядит тень, которую отбрасывает некое возвышение. Но почему она – тень – такая квадратная? Правильные формы в природе редкость. Но на Меркурии они встречаются подозрительно часто. Ведь «черный квадрат» - уже второй объект правильной формы, обнаруженный тут.

На снимке, который «Мессенджер» сделал 10 февраля 2012 года, отчетливо виден какой-то черный прямоугольник. Энтузиасты оценили его размеры: примерно 6 на 3 километра. И вот уже более 8 лет спорят, что же он из себя представляет.

Одни, уподобляясь Скотту Уарингу, считают «черный прямоугольник» входом на базу инопланетян. Но есть и те, которые придерживаются прямо противоположного мнения. Расположения света и теней на снимке указывают, по их мнению, на то, что «черный прямоугольник» отнюдь не вход, а огромный монолит, возвышающийся над поверхностью. Он и в самом деле выглядит инородным телом. Нагло торчит.

Прямоугольник на Меркурии.

Энтузиасты считают, что "прямоугольник" может быть и проходом, ведущим внутрь, и монолитом, возвышающимся на 3 километра. В NASA по этому поводу хранят молчание.

По поводу происхождения объекта у коллег-уфологов разногласий нет: пришельцы приложили руки. А кто же еще?

СПРАВКА "КОМСОМОЛКИ"

Кружил, пока не упал

"Мессенджер" был запущен в августе 2004 года. До Меркуррия он добрался в марте 2011 года, совершив несколько гравитационных маневров. Облетел планету более 4 тысяч раз, постепенно снижаясь. И в апреле 2015 года в нее врезался, истратив все свое топливо. На последнем витке станция находилась всего в 6 километрах от Меркурия.