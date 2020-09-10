Агрегаторы такси создадут рабочую группу по вопросам перевозок

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В ближайшее время должна появиться рабочая группа, которая будет заниматься обсуждением вопросов регулирования и безопасности перевозок. С данной инициативой на круглом столе: «Рынок такси в цифровой экономике» выступил директор по работе с госорганами Яндекс.Такси Антон Петраков. Организаторами мероприятия выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.

Предполагается, что в новую рабочую группу должны войти представили всех крупных сервисов такси.

- Мы с коллегами из сервисов заказов могли бы формировать и продвигать совместные позиции, касающиеся как безопасности перевозок и регулирования, так и вопросов того, как рынок такси может влиять на транспортную инфраструктуру городов, - отметил Антон Петраков. - У нас есть чем друг с другом делиться, наши позиции по многим вопросам если не совпадают, то достаточно синхронны. И сообща мы можем уже сейчас делать больше, чем по-отдельности.

Директор по работе с госорганами уточнил, что под рабочей группой подразумевается создание саморегулируемой организация, которая будет учитывать лучшие практики рынка, в первую очередь, в области безопасности и внедрения новых технологий, позволяющих снизить аварийность на дорогах.

- Все сервисы такси, так или иначе, друг с другом общаются, обмениваются опытом и позициями о том, что работает, а что не работает. Есть даже опыт технологического взаимодействия компаний, - отметил представитель Яндекс.Такси. - Эти практики постепенно следует переводить из рыночных в те, которые можно закреплять законодательно, тем самым улучшая технологические возможности.

В частности, эти моменты должны быть отражены в законопроекте о государственном регулировании деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового такси, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме.