Какое научное открытие самое важное в истории, заменят ли нас роботы и правда ли, что Марс станет новым туристическим курортом

Через несколько лет полет в другую галактику вполне может стать новым форматом путешествия.

Наука не стоит на месте, одно открытие следует за другим, однако многие вопросы, волнующие человечество уже не одно тысячелетие, продолжают оставаться актуальными. Есть ли жизнь на Марсе, когда наступит эпоха роботов и что нас ждет уже в ближайшем будущем?

Мы узнали у авторов научно-популярных каналов в Яндекс.Дзене, как не потеряться в круговороте научных событий, каким прогнозам ученых верить и где искать ответы на глобальные вопросы мироздания.

ВСЕ РАВНО ЧТО В ТУРЦИЮ СЛЕТАТЬ: КОГДА МАРС СТАНЕТ НОВЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ КУРОРТОМ

Трудно поверить, что когда-нибудь Марс станет таким же курортом, как Турция или Сочи. Однако через несколько лет полет в другую галактику вполне может стать новым форматом путешествия.

«Сейчас на Марс летят два новых марсохода – китайский и американский – как раз для того, чтобы выяснить: была ли жизнь на Красной планете и есть ли она там сейчас», – рассказывает Денис Юшин, автор канала Science&Future в Яндекс.Дзене.

Денис Юшин, автор канала в Дзене Science&Future

По прогнозам Дениса, Марс смело может претендовать на звание нового туристического курорта уже в новом десятилетии.

«Я бы сказал, что полетим году к 2030-му, – полагает блогер. – В конце концов, есть же Илон Маск, который серьезно нацелен на результат, как бы к нему ни относились. Если он действительно посадит Starship на Луну в 2022 – 2023 гг., то Марс этот корабль вполне сможет облететь уже в 2026-м. А там и до первых туристов рукой подать».

При это многие считают подобные планы по освоению космоса бессмысленными, не понимая пользы от космических полетов. На самом деле, по словам Дениса Юшина, космические разработки вносят огромный вклад в развитие многих смежных «земных» отраслей. Скорее всего, вы не знали, но МРТ – это космическая разработка. Есть и гораздо более бытовые примеры. Материалы, из которых делают легкую сохраняющую тепло одежду, разрабатывались изначально для космонавтов. Микроволновки и беспроводная гарнитура тоже пришли «из космоса», и даже первый ручной пылесос был создан фирмой Black&Decker, начавшей с разработки автономной переносной дрели для миссий «Аполлонов». Наконец, в начале 1980-х при изготовлении шлемов для скафандров использовался процесс, называемый «выдувное формование резины». Бывший инженер NASA Фрэнк Руди предложил идею использования этой технологии при производстве кроссовок фирме Nike. Брекеты, гидравлические ножницы, цифровые датчики изображения, облачные технологии, новые интеллектуальные материалы, сердечный насос, сублимированная пища, 3D-биопринтер – всё это разработано в рамках полета человека в космос. И это далеко не полный список. Результаты космонавтики повсюду, просто мы настолько к ним привыкли, что даже не замечаем.

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ, ИЛИ ПОЧЕМУ ЛУНА НЕ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА

Ночное светило, месяц, Луна – мы по-разному называем естественный спутник нашей планеты, даже не подозревая о том, что он, вопреки культурным стереотипам, вовсе не желтого цвета. Причина проста – неоднородность структуры.

«Разные горные породы, следы древних вулканов и метеоритов – все это вносит свою лепту в структуру и цвет Луны. Луна преимущественно серая, с вкраплениями коричневых и даже голубых пятен», – объясняет ведущий канала «Популярная наука» в Яндекс.Дзене Александр Дементьев.

Александр Дементьев, автор канала в Дзене «Популярная наука»

Как и у всего земного, у Луны тоже есть две стороны медали – одна светлая, другая темная. И если про первую уже все понятно, то что по поводу второй? Темная сторона появилась у Луны потому, что периоды ее вращения вокруг своей оси и вокруг Земли за миллиарды лет синхронизировались. Поэтому в этой круговерти Луна как бы не поспевает повернуться к нам другим боком. Отсюда и такой результат: про ее темную сторону мы слышали, но не видели, потому что с Земли обозримо только 60% лунной поверхности.

ТОЧНО ЛИ ДАРВИН БЫЛ ПРАВ И ПОЧЕМУ НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРО ДЕНЬГИ

Великому Чарльзу Дарвину часто приписывают фразу о происхождении человека от обезьяны, но его теория эволюции значительно шире и масштабнее вырванной из контекста цитаты, уверен Александр Дементьев.

«Теория эволюции – это теория развития всего в мире. То есть благодаря ей не только члены научного сообщества, но и все люди в мире научились устанавливать причинно-следственные связи, поэтому можно считать, что именно дарвиновская теория стала главной в истории человечества», – также добавляет автор канала «Популярная наука».

Отсюда следует еще один вывод: цель науки в глобальном смысле – это ее популяризация. А что, как не Нобелевская премия, делает науку социально значимым явлением для каждого человека вне зависимости от его социального статуса?

«Напомню, Нобель – инженер, который сделал свое состояние на изобретении динамита и других изощренных способах уничтожения людей. Но! Именно он нашел способ «правильно» увековечить себя – создал главную награду в мире науки, о которой сегодня знают все», – отмечает Александр Дементьев.

То есть Нобелевская премия – своего рода «Оскар» среди ученых?

«Разумеется. Это возможность заявить о себе как об ученом на широкую публику. Это тот самый объективный критерий, который признает максимальное число людей. И так же, как и в случае с «Оскаром», Нобелевка не всегда приносит славу, успех, деньги. Это важная награда именно в мировых масштабах, благодаря которой ученый не просто получает денежные дивиденды, а делает науку ближе к каждому из нас», – резюмирует блогер Александр Дементьев.

РОБОТЫ-КУРЬЕРЫ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ПРОФЕССИИ, НА СМЕНУ КОТОРЫМ ПРИДУТ УМНЫЕ МАШИНЫ

Все мы слышали про летающих дронов, доставляющих пиццу, или про роботов с навыками бариста, которые варят отличный капучино ничуть не хуже своих профессиональных коллег по цеху. Но все это пока единичные случаи и чаще – экспериментальные.

Когда роботы станут нашей новой реальностью? Вот какой вопрос волнует читателей уже сегодня.

«На самом деле среди роботов уже есть не только курьеры и пылесосы, но даже помощники терапевтов, которым можно поручить перевозку медикаментов и анализов», – говорит Николай, автор канала «Наука от Фансаенс» в Яндекс.Дзене, недавно выпустивший рейтинг современных роботов, о которых многие из нас даже не слышали.

Николай, автор канала в Дзене «Наука от Фансаенс»

Так неужели до роботизированной реальности рукой подать?

«Не совсем так, но эта эра уже очень близко», – поясняет научный блогер.

Некоторых роботов, например, специально изготавливают, повторяя механику движений птиц, – об этом ведущий «Наука от Фансаенс» рассказывал в отдельной статье «Голубь-бот – первый робот с птичьими крыльями» в Яндекс.Дзене.

«Да-да. То есть представьте сами: уже в настоящий момент некоторым роботам вовсе не обязательно попадать в вашу квартиру через подъезд и дверь – можно и через окно! Так что нет никаких сомнений: в ближайшие десятилетия роботы станут для нас чем-то таким же привычным, как, например, домашние питомцы», – заключает автор канала «Наука от Фансаенс».

ЮЖНЫЙ ПОЛЮС ВСЕГДА ХОЛОДНЕЕ СЕВЕРНОГО: ЭТО ТОЧНО НЕ ОШИБКА?

Юг у нас традиционно ассоциируется с теплом, а Север – с холодом. При этом Южный полюс Земли считается холоднее Северного.

«Оба полюса холодны, потому что не получают достаточно солнечного света, но все-таки Северный полюс в действительности немного теплее, – поясняет автор канала «Наука от Фансаенс».

Этот парадокс связан с тем, что океан, который находится под Северным полюсом, теплее, чем промерзшая суша под Южным полюсом.

Важную роль играет и высота над уровнем моря. Вот, к примеру, Антарктида – вроде находится над уровнем моря в 2,3 километра, то есть она всегда должна быть сухой и холодной местностью. Однако из-за глобального потепления даже Антарктида может подвергнуться серьезным климатическим изменениям – однако каким именно? Ведущий канала «Наука от Фансаенс» в Дзене подробно рассказывает о том, что происходит с главным антарктическим ледником мира.

ОТ СЛОЖНОГО К ПРОСТОМУ: ПОЧЕМУ В КОЛОДЦЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ВОДА?

Вопросы мироздания – это, конечно, интересно, но как насчет чего-то более житейского и приземленного? Очередной дачный сезон не оставил наших читателей равнодушными, отсюда такой вопрос: как так получается, что вне зависимости от сезона в колодце всегда есть вода?

«Для начала давайте разберемся в механизме распределения потоков воды: почва насыщается влагой, далее в ней образовываются потоки воды, потом эти потоки движутся в песчаных слоях грунта, а «днищем» для них служат не пропускающие влагу пласты с высоким содержанием глины», – говорит Сергей Христофоров, автор канала «Научпоп. Наука для всех» в Яндекс.Дзене.

Сергей Христофоров, автор канала в Дзене ​«Научпоп. Наука для всех»

Важно понимать, что вода в почве – разная: есть верховодка и грунтовая. Первая – это как раз та, которая является своего рода прокладкой между песком и глиной, у нее невысокое качество и при засухе даже она из колодца выходит. Вторая разновидность – грунтовая, протекает на глубине 10 – 40 метров, ее качество лучше, от сезонных колебаний она зависит меньше, но, как отмечает Сергей Христофоров, даже с такой водой колодец может опустеть.

То есть, если в колодце всегда есть вода, это еще не значит, что так у всех?

«Считайте, что вам повезло, и в вашем колодце идеальный баланс грунтовых и верховодных потоков воды», – иронизирует ведущий канала.

ЕЩЕ ПРО ВОДУ, ИЛИ КТО УПРАВЛЯЕТ ВОДОЙ В РАКОВИНЕ?

Вы когда-нибудь задумывались, почему струя воды уходит в сливное отверстие строго по часовой стрелке? Автор канала «Наука от Фансаенс» наконец-то дает ответ на этот давний вопрос бытового мироздания.

«Когда большое количество молекул стремится к стоку, возникает вихревое движение. Но вот в какую сторону будет закручиваться вода, на самом деле зависит от многих факторов. Присмотритесь: она не всегда заворачивается в одну сторону», – говорит блогер.

На этот счет даже были эксперименты. Блогеры из сферы научпопа решили объединиться, чтобы опытным путем проверить: точно ли характер движения потоков воды объясняется исключительно теорией вихревого движения. Что они сделали? Намеренно встали по разным сторонам экватора, включили воду, запустили слив и стали наблюдать, как закручивается водный поток. В итоге оказалось, что близость экватора или, наоборот, его удаленность не играют никакой роли. Потоки воды могут закручиваться по-разному, и это не так взаимосвязано с местонахождением слива, как предполагалось ранее.

«Поэтому велика вероятность, что у этого вопроса нет однозначного ответа, и все зависит от геометрии потоков в жидкости, материала и состава самого сосуда», – добавляет ведущий канала «Наука от Фансаенс».