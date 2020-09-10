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Общество

В «пачке» на свалку: артисты балета снялись на мусорном полигоне для экологического фотопроекта «LeSouffle. Дыхание»

Акцию поддержала глава Росприроднадзора Светлана Радионова
Александр ЗЮЗЯЕВАлександр ЗЮЗЯЕВ
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Тройка маленьких лебедей, артистки Екатерина Петрова, Ольга Семёнова, Злата Ялинич. Фото предоставлено Марией Рылеевой-Коган

Тройка маленьких лебедей, артистки Екатерина Петрова, Ольга Семёнова, Злата Ялинич. Фото предоставлено Марией Рылеевой-Коган

На мусорном полигоне в районе подмосковных Люберец завершились съемки нового этапа фотопроекта «LeSouffle. Дыхание», в котором участвуют самые известные российские артисты балета. Чем мы дышим, какую воду пьем, почему засоряем землю? Авторы экологического начинания – Мария Рылеева-Коган и Ирина Яковлева – пытаются обратить внимание людей назасилие нелегальных мусорных свалок, которые наносят урон природе, животным и человеку. Фотовыставка откроется в начале ноября в московском театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Проект поддержала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, при активном участии которой прошла съемка в столичном регионе.

Чёрный лебедь, заслуженная артистка РФ, прима балерина театра балета им. Л.Якобсона, Алла Бочарова. Фото предоставлено Марией Рылеевой-Коган

Чёрный лебедь, заслуженная артистка РФ, прима балерина театра балета им. Л.Якобсона, Алла Бочарова. Фото предоставлено Марией Рылеевой-Коган

О БЕСКУЛЬТУРИИ НА ЯЗЫКЕ КУЛЬТУРЫ

«Этим проектом мы хотим обратить внимание на задыхающиеся от мусора флору и фауну, проблемы мусорных свалок и нелегальных объектов размещения отходов. Все работы мы покажем немного позже, но посмотрите, какая красота у нас получилась, - представила несколько фотографий на своей странице в Instagram Светлана Радионова. -. Каждыи может менять мир к лучшему. Пусть это звучит банально и немного пафосно)), но я правда в это верю».

В интервью «Комсомольской правде» Светлана Радионова обратила внимание, что балет – это чрезвычайно красивый вид искусства.

«Удивительный, прекрасный, сказочный вид танца.Это наша национальная гордость, визитная карточка России, - пояснила руководитель федеральной службы. - Нам бы хотелось, чтобы экология стала тоже визитной карточкой нашей страны. Этим проектом мы хотим привлечь общественное внимание к проблеме мусора и несанкционированных свалок. Все мы хотим жить в чистой стране».

Фотопроект «LeSouffle. Дыхание» зародился год назад. Инициатором выступила бывшая артистка балета из Петербурга, балетный критик Мария Рылеева-Коган, которая летом вместе с ребенком отдыхала за городом неподалеку от Финского залива. Впечатления остались странные: природа – прекрасная, но и леса, и берег залива захламлены огромным количеством мусора, который оставляют отдыхающие. Появилась идея, что благодаря балету можно обратить внимание на бескультурие людей: через культуру говорим о культуре поведения. К реализации проект присоединилась другая бывшая балерина, а в настоящее время известный петербургский балетный фотограф Ирина Яковлева.

17 марта фотопроект стал достоянием общественности – его можно было увидеть в петербургской ArtsSquareGallery. Спустя несколько дней выставка закрылась из-за введения карантинных мер, но получила хорошие отзывы от зрителей. Вскоре руководство легендарного московского театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко предложило открыть «LeSouffle. Дыхание» на их площадке – в атриуме театра.

Белый лебедь, артистка Оксана Бондарева. Фото предоставлено Марией Рылеевой-Коган

Белый лебедь, артистка Оксана Бондарева. Фото предоставлено Марией Рылеевой-Коган

«СВАЛКИ ПОВЕРГАЮТ В ШОК»

...8 сентября Ирина Яковлева и Мария Рылеева-Коган в машине возвращались из Москвы в Петербург. За предыдущие четыре дня им удалось отснять в сумасшедшем режиме 23 московских артиста. Количество участников проекта (вместе с балетными танцовщиками из Петербурга) достигло 50 человек. Причем, речь идет о примах Большого театра, Мариинки, Театре балета Бориса Эйфмана и других лучших балетных театров страны.

«Да, мы играли на контрасте: артисты балета, олицетворение чего-то белого и чистого, на фоне мусора. Но это не значит, что балетные танцовщики не знают об экологических проблемах нашей страны. В конце концов они сами выносят мусор из квартир и видят переполненные площадки с контейнерами, - отмечает Ирина Яковлева. – Теперь я всем советую: если у вас есть возможность попасть на мусорный полигон, воспользуйтесь ею. Это повергает в шок — в первую очередь из-за масштабов. Ты не представляешь себе, что происходит в двух часах езды от твоего дома. Все участники проекта говорили, что теперь никогда не смогут взять в руки пластиковый стаканчик или пакет».

Обратим внимание, что каждый артист в фотопроекте не просто танцует на фоне свалок, а реализует определенную идею. Например, солист Мариинского театра Василий Ткаченко в костюме Призрака Розы из балета «Ведение Розы» стоит на вершине апокалиптической горы из строительного мусора, будто прорастая сквозь нее, а солистка Михайловского театра Сабина Яппарова, девушка чрезвычайно хрупкая, в воссозданном костюме Анны Павловой «порхает» над ужаснейшими кучами мусора в костюме Стрекозы из одноименной постановки и пытается куда-то «улететь».

Интересно, что проект вызвал живой отклик среди артистов балета. Танцовщики охотно соглашались на съемку, хотя прекрасно понимали, что их приглашают не в Петродворец или парижскую Гранд-опера, а на свалку. Больше того, нередко сами изъявляли желание присоединиться к экологической акции, из-за чего в прошлом году съемки затянулись.

«В Петербурге мы снимали артистов в сентябре, октябре, ноябре и даже в декабре. Условия были ужаснейшие. На улице минус пять, то дождь, то снег, фотограф Ирина снимает в рукавицах, а напротив нее артисты одеты не в пуховики и шубы, а в обычную балетную форму: девушки – в «пачках» с голыми руками и ногами, мужчины – в одном трико, - вспоминает Мария Рылеева-Коган. – Никто не заболел. Но я хочу сказать огромное спасибо танцовщикам, которые рисковали своим здоровьем в разгар балетного сезона. За что им низкий поклон».

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