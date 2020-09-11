«Сбили насмерть»: но почему Ефремов в тюрьме, а участница шоу «Голос» до сих пор на свободе

Полтора года назад экс-участница шоу «Голос» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста Руслана Югай.

Полтора года назад о смертельной аварии на Ленинградском шоссе, которую устроила участница шоу «Голос» Юлия Райнер, писали все газеты, рассказывали все телеканалы.

"Певица на своем внедорожнике насмерть сбила 36-летнего таксиста",

"Виновница скрылась с места аварии",

"Юлия Райнер задержана в своей квартире, она признала вину",

"После дачи показаний звезду отпустили под подписку о невыезде".

По заголовкам февраля 2019-го можно восстановить хронологию событий. А потом про аварию все забыли. Казалось, сейчас Юлия за решеткой, как и виновник другого звездного ДТП Михаил Ефремов. Но как раз, когда Ефремову зачитывали приговор - 8 лет колонии, уголовное дело в отношении певицы закрыли.

ПРОПАВШИЕ ВИДЕОЗАПИСИ

В постановлении о прекращении расследования, которое на днях получил отец погибшего - полный винегрет.

В первом абзаце следователь описывает обстоятельства дела:

"16 февраля 2019 года водитель Гаврилова Ю.Л. (Райнер - это сценический псевдоним певицы - Ред.), двигаясь по Ленинградскому шоссе, в районе дома 134 совершила наезд на пешехода Югай Р. Ю. (Руслан Югай стоял около своей машины, в которой закончился бензин — Ред.) и с места происшествия скрылась".

И тут же фееричный второй абзац: "установить лицо, подлежащее отвественности, не удалось".

Руслан с детьми и супругой на отдыхе. Фото из семейного архива.

Мистика да и только: водитель вроде бы есть и его вроде бы нет. Волшебник в этой истории адвокат певицы, причем методы защиты у него как под копирку пашаевские (Эльман Пашаев был адвокатом Михаила Ефремова — Ред.). С той лишь разницей, что ему удалось выиграть процесс: Райнер-то на свободе, а Ефремов в СИЗО.

- С самого начала это было не следствие, а издевательство. Я живу в Домодедове, и нам с женой о смерти сына рассказала не полиция, а журналисты. И это только на вторые сутки. Я как ошпаренный поехал к следователю, сам вызвался труп опознать, - рассказал «КП» Вячеслав Югай, отец погибшего таксиста. - Он мне в тот день сказал, что виновница аварии эта певица, что они ее уже задержали, опросили. Что дело плевое и вот-вот будет суд.

Это вот-вот затянулось на полтора года и чем закончилось, вы уже знаете. За это время Юлия Райнер успела отказаться от признательных показаний и, точь-в-точь как Михаил Ефремов, заявила, что сидела в своем джипе на пассажирском сиденье. Еще одно совпадение с показаниями актера: кто был на водительском, она не помнит.

Родители Руслана, оба пенсионеры, в итоге были вынуждены нанять адвоката. Но, судя по всему, поздно спохватились.

- В уголовном деле нет ни одной видеозаписи. Следователи уверяют, что в тот день ни одна камера на месте аварии не работала. Причем они даже не потрудились установить путь внедорожника, найти записи с места, где водитель сел в этот автомобиль. Видео хранятся всего три месяца, и сейчас найти их просто невозможно, - прокомментировал Сергей Андреев, адвокат семьи Югай. – Ну, предположим, что за рулем была не Юлия, что, конечно, полный бред, но почему же тогда следователи не ищут виновника аварии?

Руслан на фото с отцом. Мужчина пенсионер, но ему пришлось нанять адвоката.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Руслану было всего 36 лет. У него остался 13-летней сын, с которым он проводил все свободное время. А еще родители, которые в нем души не чаяли.

- Он работящий парень. Да, не белый воротничок из офиса, но так, как он вкалывал, им и не снилось. Днем он на стройке работал, а после смены брал заказы в такси. Эту KIA, около которой он и погиб, взял в аренду за неделю до аварии. В тот день он работал с раннего утра, и вечером, так уж случилось - закончился бензин в этом проклятом месте. Но куда, спрашивается, летел этот джип? Машина сына стояла на выделенной автобусной полосе, был знак аварийной остановки, и аварийка была включена, - вспоминает Вячеслав Югай.

У погибшего была дружная семья. На фото родители Руслана, жена, ее мама и маленький сынишка.

Вместе с адвокатом он уже обжаловал постановление о прекращении уголовного дела.

- Каждый божий день я жду звонка от этой Юли. Я хочу только одного, чтобы она наконец-то попросила у нас с женой прощения, - говорит отец Руслана.

То самое фантастическое постановление о прекращении уголовного дела. Чудеса да и только!

Нам до Юлии Райнер дозвониться все-таки удалось. Правда, семье погибшего ей действительно нечего сказать.

- Юля, кто был за рулем вашей машины?

- Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос, тут без комментариев, - после этой фразы Юлия бросила трубку.

На фото Машина Юлии. Но кто же был за рулем?

«Комсомолка» следит за расследованием этого уголовного дела. Мы просим откликнуться всех очевидцев аварии, а также тех, кому известны обстоятельства этого ДТП. Пишите на почту адвоката семьи Югай: sandreev001@yandex.ru.

ДОСЬЕ «КП»

Кто такая Юлия Райнер?

Юлия Райнер (Гаврилова) родилась и выросла в Москве, в детстве занималась большим теннисом, а на музыку и пение переключилась в 14 лет. В 2015 году Юлия участвовала в отборочном туре телешоу «Голос», но не прошла этап слепых прослушиваний и покинула шоу. Тем не менее, после этой неудачи девушка не отказалась от музыкальной карьеры, на ее персональном сайте говорится, что она работала со многими российскими и зарубежными продюсерами. В начале 2017 года певица выпустила свой первый официальный клип.

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