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Происшествия

«Сбили насмерть»: но почему Ефремов в тюрьме, а участница шоу «Голос» до сих пор на свободе

Родные погибшего таксиста уверены, что певицу Юлию Райнер отмазали от срока
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Полтора года назад экс-участница шоу «Голос» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста Руслана Югай.

Полтора года назад экс-участница шоу «Голос» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста Руслана Югай.

Полтора года назад о смертельной аварии на Ленинградском шоссе, которую устроила участница шоу «Голос» Юлия Райнер, писали все газеты, рассказывали все телеканалы.

"Певица на своем внедорожнике насмерть сбила 36-летнего таксиста",

"Виновница скрылась с места аварии",

"Юлия Райнер задержана в своей квартире, она признала вину",

"После дачи показаний звезду отпустили под подписку о невыезде".

По заголовкам февраля 2019-го можно восстановить хронологию событий. А потом про аварию все забыли. Казалось, сейчас Юлия за решеткой, как и виновник другого звездного ДТП Михаил Ефремов. Но как раз, когда Ефремову зачитывали приговор - 8 лет колонии, уголовное дело в отношении певицы закрыли.

ПРОПАВШИЕ ВИДЕОЗАПИСИ

В постановлении о прекращении расследования, которое на днях получил отец погибшего - полный винегрет.

В первом абзаце следователь описывает обстоятельства дела:

"16 февраля 2019 года водитель Гаврилова Ю.Л. (Райнер - это сценический псевдоним певицы - Ред.), двигаясь по Ленинградскому шоссе, в районе дома 134 совершила наезд на пешехода Югай Р. Ю. (Руслан Югай стоял около своей машины, в которой закончился бензин — Ред.) и с места происшествия скрылась".

И тут же фееричный второй абзац: "установить лицо, подлежащее отвественности, не удалось".

Руслан с детьми и супругой на отдыхе. Фото из семейного архива.

Руслан с детьми и супругой на отдыхе. Фото из семейного архива.

Мистика да и только: водитель вроде бы есть и его вроде бы нет. Волшебник в этой истории адвокат певицы, причем методы защиты у него как под копирку пашаевские (Эльман Пашаев был адвокатом Михаила Ефремова — Ред.). С той лишь разницей, что ему удалось выиграть процесс: Райнер-то на свободе, а Ефремов в СИЗО.

- С самого начала это было не следствие, а издевательство. Я живу в Домодедове, и нам с женой о смерти сына рассказала не полиция, а журналисты. И это только на вторые сутки. Я как ошпаренный поехал к следователю, сам вызвался труп опознать, - рассказал «КП» Вячеслав Югай, отец погибшего таксиста. - Он мне в тот день сказал, что виновница аварии эта певица, что они ее уже задержали, опросили. Что дело плевое и вот-вот будет суд.

Это вот-вот затянулось на полтора года и чем закончилось, вы уже знаете. За это время Юлия Райнер успела отказаться от признательных показаний и, точь-в-точь как Михаил Ефремов, заявила, что сидела в своем джипе на пассажирском сиденье. Еще одно совпадение с показаниями актера: кто был на водительском, она не помнит.

Родители Руслана, оба пенсионеры, в итоге были вынуждены нанять адвоката. Но, судя по всему, поздно спохватились.

- В уголовном деле нет ни одной видеозаписи. Следователи уверяют, что в тот день ни одна камера на месте аварии не работала. Причем они даже не потрудились установить путь внедорожника, найти записи с места, где водитель сел в этот автомобиль. Видео хранятся всего три месяца, и сейчас найти их просто невозможно, - прокомментировал Сергей Андреев, адвокат семьи Югай. – Ну, предположим, что за рулем была не Юлия, что, конечно, полный бред, но почему же тогда следователи не ищут виновника аварии?

Руслан на фото с отцом. Мужчина пенсионер, но ему пришлось нанять адвоката.

Руслан на фото с отцом. Мужчина пенсионер, но ему пришлось нанять адвоката.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Руслану было всего 36 лет. У него остался 13-летней сын, с которым он проводил все свободное время. А еще родители, которые в нем души не чаяли.

- Он работящий парень. Да, не белый воротничок из офиса, но так, как он вкалывал, им и не снилось. Днем он на стройке работал, а после смены брал заказы в такси. Эту KIA, около которой он и погиб, взял в аренду за неделю до аварии. В тот день он работал с раннего утра, и вечером, так уж случилось - закончился бензин в этом проклятом месте. Но куда, спрашивается, летел этот джип? Машина сына стояла на выделенной автобусной полосе, был знак аварийной остановки, и аварийка была включена, - вспоминает Вячеслав Югай.

У погибшего была дружная семья. На фото родители Руслана, жена, ее мама и маленький сынишка.

У погибшего была дружная семья. На фото родители Руслана, жена, ее мама и маленький сынишка.

Вместе с адвокатом он уже обжаловал постановление о прекращении уголовного дела.

- Каждый божий день я жду звонка от этой Юли. Я хочу только одного, чтобы она наконец-то попросила у нас с женой прощения, - говорит отец Руслана.

То самое фантастическое постановление о прекращении уголовного дела. Чудеса да и только!

То самое фантастическое постановление о прекращении уголовного дела. Чудеса да и только!

Нам до Юлии Райнер дозвониться все-таки удалось. Правда, семье погибшего ей действительно нечего сказать.

- Юля, кто был за рулем вашей машины?

- Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос, тут без комментариев, - после этой фразы Юлия бросила трубку.

На фото Машина Юлии. Но кто же был за рулем?

На фото Машина Юлии. Но кто же был за рулем?

«Комсомолка» следит за расследованием этого уголовного дела. Мы просим откликнуться всех очевидцев аварии, а также тех, кому известны обстоятельства этого ДТП. Пишите на почту адвоката семьи Югай: sandreev001@yandex.ru.

ДОСЬЕ «КП»

Кто такая Юлия Райнер?

Юлия Райнер (Гаврилова) родилась и выросла в Москве, в детстве занималась большим теннисом, а на музыку и пение переключилась в 14 лет. В 2015 году Юлия участвовала в отборочном туре телешоу «Голос», но не прошла этап слепых прослушиваний и покинула шоу. Тем не менее, после этой неудачи девушка не отказалась от музыкальной карьеры, на ее персональном сайте говорится, что она работала со многими российскими и зарубежными продюсерами. В начале 2017 года певица выпустила свой первый официальный клип.

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