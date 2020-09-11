Анекдоты: Лучше ездить каждый день на велосипеде на пляж, чем на «Мерседесе» на работу

Я считаю, что в конце 2020 года просто обязаны прилететь инопланетяне. У этого экшена должен быть феерический финал.

* * *

Вроде бы все наладилось: на работу устроилась, машину купила, ипотеку погасила, деньги на Таиланд скопила, а тебе - бац… и 60 лет!

* * *

Думал, что у меня хорошее воображение, но вот уже какой день мучаюсь, пытаясь представить, как Сергей Павлович Королев говорит: «А давайте распишем наши ракеты под хохлому»…

* * *

Телеканалы быстро сообразили: самое полезное, что они могут сделать для взрослых 1 января, - это весь день крутить мультики для детей.

* * *

Благодаря режиму самоизоляции у меня наконец появилось время сделать ремонт в ванной, разобрать хлам в кладовке и почитать Достоевского.

Ничего этого я еще не сделал, но время появилось.

* * *

Если ты такой умный, но бедный, значит, порядочный.

* * *

- А чё это у Натахи погоняло Сажень - из-за большого роста?

- Мало того, что у нее рост большой, так она еще и все время косая.

* * *

Короче, один городской тип купил поселок, и теперь это поселок городского типа.

* * *

Моя жена тщательно следит за моим внешним видом. У меня даже носки и трусы есть специально для командировок - с дырками.

* * *

До изобретения интернета все думали, что причина тупости в недостатке информации.

* * *

Да, я тоже замечаю, что не могу со своим ребенком в кубики играть, потому что он мне мешает.

* * *

За каждым великим мужчиной сидит пассажир такси.

* * *

Если вы хороший друг, гостеприимный хозяин, душевный родственник и живете в Москве, значит, у вас в квартире постоянно будут жить какие-то люди…

* * *

- Интересно, а у веганов есть свои пельмени, без мяса?

- Вареники?

* * *

Ну и что, что Адама выгнали из рая. Зато у него не было тещи и все бабы были его.

* * *

Бог - это Дед Мороз для взрослых.

* * *

Пьяный авиапассажир уже успокоился и перестал петь песни в салоне. Но тут к нему подошла стюардесса по имени Жанна...