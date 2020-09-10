Противостояние началось: Сергей Харитонов подарил сопернику счёты для пропущенных ударов

Сергей Харитонов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Уже завтра известный российский боец ММА Сергей Харитонов дебютирует на боксёрском ринге. А сегодня «десантник» принял участие в пресс-конференции и процедуре взвешивания перед большим вечером бокса, где впервые встретился со своим соперником Дэнни Уильямсом.

Герои соглавного боя Фёдор Чудинов и Умар Садик также присутствовали за столом. Хотя пресс-конференция больше напоминала разогрев перед завтрашним событием. Российская и британская стороны обменивались колкостями и шутками. Первым, на правах хозяина, словесный удар нанёс российский промоутер Владимир Хрюнов:

«Умар Садик на сегодняшнюю пресс-конференцию, почему-то, пришёл в школьном пиджаке», - промоутера смутила нашивка на груди пиджака британца, но Садик объяснил в чём дело:

«То, что вы сказали - это для меня какая-то школьная шутка. На нашивке написано «топ боксёр», - прозвище Садика. Хрюнов признался, что слышал от Садика другое обоснование и добавил, что хотел бы с британцем поспорить на пиджак: если тот проиграет, то одежда остаётся в России. Но Умар чёткого ответа на этот вызов не дал.

Следующий панч, после слов Харитонова о том, что он ждёт серьёзное соперничество, последовал от Дэнни Уильямса: «Единоборства и бокса - это разные вещи», - намекая на миксфайтерскую направленность Харитонова сказал Уильямс. - Наверное завтра эта разница станет очевидной».

Чемпион WBA Gold Фёдор Чудинов также не ушёл без иронии и колкости в адрес соперника: «Я Садика уважаю, поэтому бить буду сильно». После вопроса Чудинову о готовности отдать пояс Умару Садику, россиянин не растерялся: «Я готовился, чтоб не отдавать», - чем вызвал смех и аплодисменты зала.

Садик не остался в стороне и нанёс ответный удар: «Самый высокий уровень бокса показывают британские боксёры. Предполагается, что они должны быть чемпионами мира. Чудинов прекрасный парень, он мне очень нравится. Но тем, кто не видел моих боёв, могу сказать: я на самом высоком уровне профессионализма. Как бы завтра не закончился бой, я призываю вас: будьте по-доброму настроены к нему (к Чудинову - прим. ред). Потому что, когда я выиграю, вы должны будете проявить к нему милостивое отношение».

За Чудинова вступился Владимир Хрюнов: «Всегда нужно приукрашивать, когда ты представляешь маленький остров по отношению к большой стране». А за Садика - Уоррен: «Вы увидите, какой это маленький остров и какой удар мы нанесём».

А после слово взял российский тяжеловес Сергей Харитонов, который пришёл не с пустыми руками: «Я знаю, что Умар когда-то работал в другом направлении и занимался бухгалтерией. Я бы хотел дать небольшую подсказку: поединок будет непростой. Хочу подарить ему счёты. Думаю, вы догадались, для чего я их дарю», - намекнул Харитонов на подсчёт пропущенных Садиком ударов от Фёдора Чудинова.

«Русские люди - прекрасны, очень гостеприимны. И прекрасно, что у меня есть такие друзья, которые мне делают такие подарки», - сказал Садик, которому очень приглянулся подарок Харитонова.

Подвёл итог шуточной перепалки Владимир Хрюнов: «Самое главное мы увидим завтра в ринге».

Шутки шутками, но с первым ударом гонга они закончатся. Всех любителей бокса ждёт мощнейшее противостояние России и Великобритании на боксёрском ринге с множеством других подоплёк.

Трансляция большого боксёрского вечера в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.

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