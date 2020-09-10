Ирина Печерникова сделала первую пластическую операцию в 47 лет

Ирина Печерникова на открытии кинофестиваля в 2007 г. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

Для близких актрисы – это был шок. В последнее время Ирина Викторовна на здоровье не жаловалась. Жила на свежем воздухе, в 200 километрах от Москвы в деревне в Ярославской области. Что же могло спровоцировать ее внезапную смерть?

В 60 лет она стала участницей реалити-шоу «Формула красоты». Печерникова тогда решилась сделать пластику на глазах у миллионов зрителей. Пятнадцать волонтеров, среди которых была и она, находясь «за стеклом», рассказывали и показывали, как они стали пациентами пластического хирурга. Процесс омоложения занял три месяца. Операция прошла замечательно, результат был прекрасный. Ей сделали пластику верхних и нижних век, «омолодили» руки, а также доктора подарили ей «голливудскую улыбку». Ирина чувствовала себя окрыленной. После этого стала чаще появляться на экранах телевидения. «Я преобразилась не только внешне, но и изменилась внутренне. Я счастлива!» – говорила она в интервью.

Многие актрисы делают пластические операции ради профессии. Но не всегда пластика проходит бесследно: после общего наркоза почти неизбежны последствия для организма. Часто за красоту приходится расплачиваться здоровьем.

Недавно приятельница Ирины Печерниковой Геновард Терехова рассказала, что это была не первая пластическая операция актрисы. А первую она сделала еще в 1992-м году, когда ей было 47 лет.

- Что вы хотите? Она же актриса, она обязана хорошо выглядеть, - говорит Геновард, которая руководила клиникой, где делали пластические операции. – Свою первую пластику Ира не афишировала. Поэтому и я не буду вдаваться в подробности, скажу так, она немного улучшила свое лицо. В то время она уже почти не играла в театре, не снималась в кино. Поэтому для окружающих это прошло незаметно. Но Ира не увлекалась пластикой. Следующий раз был на «Формуле красоты» в 2005 году. Больше она ничего с собой не делала.

То, что Печерникова делала пластику еще до участия в «Формуле красоты» удивило и ее ближайшую подругу Нину Давыдову, которая была для актрисы как сестра. Вместе они жили в деревне в Ярославской области.

- Впервые об этом слышу, - сообщила нам Нина Давыдова. – Ее здоровье подорвали не пластические операции, а онкология, курсы химиотерапии. Ира сумела рак победить (у нее был рак горла – Ред.). После этого она проверялась каждый год. Врачи ее спасли. Но чего это ей стоило. Думаю, именно онкология забрала ее здоровье.

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