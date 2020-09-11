Ученые: родился в начале года, значит вытащил счастливый лотерейный билет!

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В детский сад, школу или спортивную секции детей набирают в соответствии с их возрастом. Но на старте жизни разница между детьми одного года рождения может быть колоссальной: самые “старые” из первоклашек - январские - примерно на 20 процентов старше, чем дети родившиеся в декабре того же года. И из-за этой разницы самые младшие ребятишки в своей возрастной группе, как правило, оказываются в невыгодном положении, потому что их старшие одногодки физически сильнее и быстрее соображают просто потому что их мозг более зрелый.

Но ученые решили разобраться имеет ли эта фора долгоиграющий эффект? Действительно ли у детей, родившихся в первые месяцы года на роду написано стать более успешными?

В чем фишка?

На первый взгляд тут обсуждать вроде бы нечего. Ведь по мере взросления это преимущество должно нивелироваться. Однако некоторые ученые считают, что этот разрыв может сохраняться и даже увеличиваться благодаря эффекту Пигмалиона - то есть реакции окружающих. Поскольку и в учебе и в спорте существует ранняя специализация, учителя и тренеры могут считать детей постарше более “талантливыми” и определять их в классы для “одаренных” или в элитные спортивные школы. И в итоге они действительно добиваются бОльших успехов, но не за счет таланта, а просто потому что им уделяли больше внимания.

В Лиге чемпионов играют “старики”

Исследователи Кардиффского университета (Великобритания) Джон Дойл и Пол Боттомли решили проанализировать две большие статистические группы футболистов. В одну вошли Топ-1000 лучших футболистов Европы во главе с Месси и Роналдо, а в другую - 1038 игроков Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2014–2015 годов. Это турнир для футболистов моложе 19 лет, которые представляют молодежные команды 32 клубов участвовавших в тот год в Лиге чемпионов.

Чтобы выявить “старичков” в Топ-1000 ученые распределили дату их рождения по неделям. Если взять гипотезу равномерного распределения талантов, то средняя арифметическая дата рождения должна приходиться на 26-ю неделю года (всего этих недель 52), то есть ровно на середину года - где-то в районе 30 июня или 1 июля. Однако кудесники мяча “родились” в течении 23-ей недели года - с 3 по 10 июня. Это говорит о значительном численном перевесе профессиональных спортсменов родившихся в первом квартале года. Может быть, январские, февральские и мартовские дети просто талантливее? Чтобы проверить эту гипотезу Дойл и Боттомли сравнили трансферную стоимость футболистов, кстати, суммарная цена их контрактов составила 11,6 млрд евро. Однако ученые не обнаружили никакой статистической зависимости между датой рождения и ценой футболиста. Они делают вывод, что “старичкам” пробиться в элиту спорта проще, но при этом они не являются более талантливыми, чем их ноябрьские или декабрьские конкуренты.

- Академии европейских футбольных клубов часто набирают мальчиков до того, как им исполнится 9 лет, - пишут авторы исследования. - Это переломный момент, потому что такие мальчики попадают в элитную среду. Они быстро прогрессируют за счет интенсивных тренировок и соревнований между академиями. Это гарантирует, что ребята из академий вскоре на голову опередят своих сверстников.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, насколько шире открыт путь к успеху для “старичков”, показал анализ состава команд, участвовавших в молодежной Лиги чемпионов. Оказалось, что все 32 футбольные академии явно благоволят игрокам, родившимся в начале года. Причем в некоторых случаях размах предвзятости поражает: игроки родившиеся в январе-феврале в 19 раз чаще получали место в составе таких грандов, как “Ливерпуль”, “Барселона”. В “Челси” этот показатель достигал 15 раз, в “Ювентусе” - 13. Почему же в Топ-1000 таких спортсменов значительно меньше? Потому что преимущество раннего рождения исчезает с возрастом. Но к этому времени “старички” уже успевают попасть в элиту мирового спорта.

Кстати, аналогичную ситуацию можно наблюдать и в Национальной хоккейной лиге: исследование 2013 года показало, что 36% игроков родились в первом квартале, и только 14% - в последние три месяца года.

Как влияет дата рождения на успеваемость?

Ученые в разных странах мира в один голос утверждают, что эффект раннего рождения имеет долгосрочный и устойчивый эффект. Так психологи из Университета Гронингена (Нидерланды) подсчитали, что подростки родившиеся рано в 20 раз чаще “перепрыгивали” через класс (например, из седьмого сразу переходили в девятый). А сверстники, появившиеся в конце года, в 4 раза чаще остаются на второй год.

Экономисты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре в свою очередь выяснили, что у “старших” четвероклассников оценки на 4-12 процентов выше, чем у “молодых”. А к восьмому классу ситуация меняется лишь незначительно - преимущество в успеваемости рожденных в начале года достигает от 2 до 9 процентов. И такая картина наблюдается не только в США, но и в других странах.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы ожидали, что эффекты относительного возраста будут существовать в начале образовательного процесса, но затем рассеиваются с годами, - говорит ведущий автор исследования Келли Бедард. - Однако результаты исследования ставят под сомнение эту точку зрения. Мы видим, что у старших учеников больше шансов попасть в довузовские академические программы и они с большей вероятностью поступают в ведущие вузы США.

Интересно, что и на университетском уровне эффект раннего рождения не заканчивается. Численное большинство людей рожденных в начале года можно увидеть в списке генеральных директоров 500 крупнейших компаний, чьи акции торгуются на фондовой бирже США (индекс S&P500). Такая же картина и в списке сенаторов Конгресса США и много где еще.

Итак, эффект раннего рождения действительно оказывает серьезное влияние на жизнь детей. Однако, он никоим образом не имеет силы непреодолимого рока. Компенсировать невыгодную дату рождения ребенка можно хорошим и качественным образованием, всесторонним развитием малыша, здоровым образом жизни и правильным питанием. Хотя, если вы хотите, чтобы ваше чадо стало звездой спорта - подгадайте его рождение в январе. У него будет определенная фора перед сверстниками.

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