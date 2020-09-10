Правнучка основателя модного Дома Гуччи обвинила семью в сексуальном насилии

Александра Зарини. Фото: YouTube

35-летняя Александра Зарини, правнучка основателя модного Дома Gucci Гуччио Гуччи, подала иск в Верховный суд Калифорнии.

Согласно тексту заявления, Александр обвиняет своего отчима Джозефа Руффало в сексуальном насилии, длившемся в течение 16 лет, а свою мать и бабушку – в соучастии этому преступлению.

Джозеф Руффало. Фото: discogs.com

Александра, внучка Альдо Гуччи, являющимся старшим сыном Гуччио Гуччи, занимавшего должность председателя компании Gucci в течение 33 лет, заявила, что отчим подвергал ее сексуальному насилию с 6 лет и вплоть до того момента, пока девушке не исполнилось 22 года. При этом мать и бабушка не только не пытались ее защитить, но и всячески покрывали насильника.

Гуччио Гуччи, отец-основатель модной империи. Фото: Википедия

Кроме этого, Зарини пожаловалась на то, что женщины избивали ее, чтобы добиться ее молчания.

Мать Александры, Патрисия Гуччи полностью отрицает свою причастность к насилию над дочерью и утверждает, что с Джозефом Буффало не общается много лет – с тех самых пор, как узнала о его преступлении в отношении собственной дочери.

«Я глубоко сожалею о боли, которую Джозеф Руффало причинил Александре. То, что он с ней сделал, непростительно, и я была опустошена, когда она рассказала мне обо всем в офисе нашего семейного врача в Лондоне в сентябре 2007 года. Я немедленно инициировала бракоразводный процесс против мистера Руффало и приступила к исцелению моей семьи с помощью психолога. Я в равной степени расстроена обвинениями против меня и ее бабушки, которые полностью ложны», – заявила Патрисия Гуччи.

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